Resmi Gazete'de, subay ve astsubayların atama süreçlerine ilişkin önemli değişiklikler gündeme geldi.

Atamalarda “kadro esaslı” sistem!

Yapılan değişiklik çerçevesinde atamalarda kadro görev yerinin özellikleri temel kriter olarak esas alınacak. Yönetmelikte açık bir şekilde, kadrosu bulunmayan bir göreve atama yapılamayacağının da altı çizildi.

Yeni tanımlar ve kapsam!

Yönetmeliğin tanımlar bölümünde de önemli değişiklikler gündeme geldi. Garnizon, hizmet puanı, kritik kadro, deniz hizmet süresi gibi birçok kavram yeniden tanımlandı. Ayrıca, atama süreçlerinde kullanılacak kriterler daha ayrıntılı bir hale getirilmiş oldu.

Ayrıca Millî Savunma Üniversitesi, kuvvet komutanlıkları ve diğer bağlı kurumların kapsamı netleştirildi ve yönetmeliğin uygulama alanı da genişletildi.

Atama kriterlerine yeni düzenleme!

Yeni düzenlemeyle subay ve astsubay atamalarında dikkate alınacak kriterler daha sistematik hale getirilirken, bu çerçevede; kadro ihtiyacı, mesleki gelişim ve eğitim süreçleri, terfi durumu, sınıf, branş ve ihtisas, sağlık durumları (personel ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler), idari ve güvenlik gerekçeleri ve personelin tercihleri atamalarda ana unsur olacak.

Garnizon sistemi ve puanlamada da değişiklik!

Garnizonların derecelendirilmesinde; gelişmişlik düzeyi, sosyal imkânlar, güvenlik, ulaşım ve yaşam koşulları gibi çok sayıda kriter ön plana çıkacak. Garnizon hizmet süreleri en az iki yıl olarak belirlendi. Ek olarak, puanlama sistemiyle personelin görev geçmişi daha objektif şekilde değerlendirilmiş olacak.

Atama takviminde netlik!

Yönetmeliğe göre genel atamalar her yıl mayıs ile ekim ayları arasında gerçekleştirilecek. Atama sürecine ilişkin tebligatlar ve hazırlık aşamaları da belirli takvim çerçevesinde düzenlenecek.

Kritik ve kilit kadrolar için özel atama usulleri getirilirken, bu kadrolara yapılacak atamalarda hizmet ihtiyacı ve nitelikli personel seçimi dikkate alınacak. Bunun dışında ayrıca, geçici görevlendirmelerde süre ve onay mekanizmaları da yeniden düzenlenmiş oldu.

Sağlık ve aile durumu!

Yeni yönetmelikte, personelin yanı sıra eş ve çocuklarının sağlık durumları da atamalardaki önemli bir detay olarak ön plana çıkacak. Hayati öneme sahip sağlık durumlarında personel, bulunduğu yerde kalabilecek veya uygun bölgelere atanabilecek.

Şehit yakını ve gazilerle ilgili düzenleme!

Şehit yakını veya gazi olan personel için atama süreçlerinde ayrıcalıklı düzenlemeler getirilecek. Bu kapsamdaki personelin talep etmeleri halinde belirli garnizonlara atanmasının ve hizmet süresi kısıtlamalarından muaf tutulmasının önü açılacak.

Silahlı kuvvetler dışı görevlere sınırlanıyor!

Yeni düzenleme çerçevesinde muvazzaf subay ve astsubayların, Bakanlık kadroları dışındaki görevlere atanması sınırlandırılmış oldu. Ancak bunun dışında zorunlu hallerde Cumhurbaşkanı kararıyla farklı kamu görevlerinde geçici görevlendirme gerçekleştirilebilecek.