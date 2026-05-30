Perplexity'ye açılan CNN davası, basın kuruluşlarının yapay zeka şirketlerine karşı verdiği mücadelenin en son halkası oldu. Bu hamleyle birlikte şirkete yöneltilen suçlamalar daha da ağırlaşmış durumda.

Perplexity'yi CNN neden dava etti?

ABD'de açılan davada CNN, yapay zeka şirketini içeriklerini izinsiz biçimde kullanmakla suçluyor. Haber kuruluşunun temel iddiası, Perplexity'nin kendisine ait materyalleri açıkça "çalmış" olması.

Suçlamalar bununla da sınırlı kalmıyor. CNN, ücretli haberlerini de içeren makalelerinin neredeyse birebir kopyalarının Perplexity tarafından üretildiğini öne sürüyor. Yani sadece bilgiye erişim değil, doğrudan içeriğin yeniden oluşturulması söz konusu. Bu da paralı abonelik modeline dayanan yayıncılar açısından ciddi bir gelir kaybı anlamına geliyor.

Uydurma içerik suçlaması da var

Davada dikkat çeken bir başka nokta ise yapay zekanın ürettiği hatalı bilgilerle ilgili. CNN, Perplexity'nin araçlarının zaman zaman tamamen uydurma içerikleri yanlış şekilde kendisine dayandırdığını iddia ediyor.

Bu durum, yalnızca telif hakkı değil, aynı zamanda itibar açısından da bir tehdit oluşturuyor. Var olmayan bilgilerin saygın bir haber markasına atfedilmesi, kurumun güvenilirliğine gölge düşürebiliyor. Dolayısıyla dava, içerik hırsızlığının ötesinde bir boyut kazanıyor.

Perplexity'ye açılan davalar artıyor

CNN, bu cephede tek başına değil. Perplexity daha önce de The New York Times, Chicago Tribune, Reddit, Merriam-Webster, Encyclopedia Britannica ve Nikkei tarafından dava edilmişti. Yani şirket, kısa süre içinde birçok büyük isimle karşı karşıya geldi.

Bu kadar çok güçlü kuruluşun aynı anda yasal yollara başvurması, Perplexity için ciddi bir tablo ortaya koyuyor. Davaların seyrine göre şirketin yakın gelecekte yüklü tazminatlar ödemek zorunda kalması ihtimali konuşuluyor. Tüm bu gelişmeler, yapay zeka ile içerik üreticileri arasındaki telif tartışmasının önümüzdeki dönemde daha da kızışacağına işaret ediyor. Sektörün geneli için de bu davalar, yapay zeka şirketlerinin içerik kullanımı konusunda nasıl bir çizgi izleyeceğini belirleyecek önemli bir sınav niteliği taşıyor.