Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in kültür ve sanat duraklarından Seferihisar, 27-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Seferihisar Tiyatroları Buluşması" ile sahne sanatlarının kalbinin attığı merkez haline geliyor.

Seferihisar Belediyesi tarafından organize edilen bu kapsamlı etkinlik dizisi, Dünya Tiyatro Günü’nün ruhunu kentin her köşesine yaymayı hedefliyor. Cumhuriyet Meydanı’nın tarihi dokusu ile Çağan Irmak Kültür Merkezi’nin modern atmosferinde hayat bulacak olan program, kortej yürüyüşlerinden interaktif doğaçlama gösterilere, çocuk oyunlarından yetişkinlere hitap eden nitelikli tiyatro eserlerine kadar geniş bir yelpazeyi sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Perde görkemli bir açılışla aralanıyor

Etkinliklerin startı, tiyatronun evrensel değerini hatırlatan 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek olan resmi açılış programıyla verilecek. Tiyatronun birleştirici gücünü vurgulayan bildiri okumalarının ve protokol konuşmalarının ardından, sahne alacak tiyatro topluluklarının sergileyeceği kısa ama etkileyici performanslar kentin sokaklarını sanatın büyüsüyle sarmalayacak. İlk günün heyecanı, açılış seremonisinin ardından Çağan Irmak Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan derinlikli söyleşiler ve özel sanatsal aktivitelerle kesintisiz bir şekilde devam edecek.

Sanat sokaklara taşıyor: Coşkulu kortej ve sahne gösterileri

Festival havasının tüm kente yayılacağı 28 Mart Cumartesi günü, Seferihisar’ın kültürel belleğinde önemli bir yer tutan Kent Belleği ve Anı Evi’nden başlayacak olan renkli bir kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Kostümlerin ve sanatın estetiğiyle bezenecek olan bu yürüyüş, tiyatro şenliğini mahalle mahalle tüm ilçe sakinleriyle buluşturacak. Gün boyu sürecek program dahilinde çocukların hayal dünyasını geliştiren eğitici oyunlar sahnelenirken, izleyicileri sürecin bir parçası haline getiren doğaçlama performanslar ve profesyonel ekiplerin sunduğu tiyatro gösterileri Seferihisar’ın sosyal yaşamına sanatsal bir derinlik katacak.

Final gününde her yaşa uygun sanat ziyafeti

Buluşmanın son günü olan 29 Mart Pazar, Türkiye’nin dört bir yanından gelen değerli tiyatro ekiplerinin sergileyeceği başyapıtlarla taçlanacak. Hem minik sanatseverler hem de yetişkinler için titizlikle seçilen oyunlar, Seferihisar’ın sahnesinde hayat bulurken, tiyatronun toplumsal empatiyi güçlendiren yönü bir kez daha ön plana çıkarılacak. Üç gün boyunca devam eden bu maraton, Seferihisar’ın sadece bir sahil kasabası değil, aynı zamanda düşüncenin ve estetiğin harmanlandığı bir kültür başkenti olduğunu kanıtlar nitelikte sona erecek.

Başkan Yetişkin: "Tiyatro toplumun gelişim aynasıdır"

Kültürel dönüşümün yereldeki önemine dikkat çeken Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, tiyatronun bir toplumu iyileştiren ve sorgulatan en güçlü araçlardan biri olduğunu ifade etti. Belediyecilik anlayışlarının merkezinde kültür ve sanatı konumlandırdıklarını belirten Yetişkin, Seferihisar’ı doğal güzelliklerinin yanı sıra sanatsal kimliğiyle de markalaştırma hedeflerini vurguladı. Tüm vatandaşları bu ücretsiz ve halka açık sanat şölenine davet eden Başkan Yetişkin, ilçede sanatın perdesinin her zaman dayanışma ve coşkuyla açılacağını, bu vizyoner projeyle nitelikli toplulukları ağırlamaktan onur duyduklarını dile getirdi.

