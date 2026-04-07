Son Mühür- Arka Sıradakiler setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ve Anıl Altan, 2016 yılında evlenmişti.

Çift, 2019’da dünyaya gelen ikiz kızları Alin ve Lina ile uzun süre magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterildi. Ancak ünlü çift, geçtiğimiz ağustos ayında evliliklerini sonlandırma kararı alarak boşandıklarını duyurdu.

Yeni aşk iddiası gündeme geldi

Boşanmanın ardından Pelin Akil hakkında yeni bir ilişki iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre oyuncunun, meslektaşı Baran Bölükbaşı ile yakınlaştığı ve birbirlerini tanıma sürecinde olduğu öne sürüldü. Magazin kulislerinde konuşulan bu iddialar kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Tiyatro oyununa destek detayı dikkat çekti

İddiaları güçlendiren bir diğer gelişme ise Baran Bölükbaşı’nın, Pelin Akil’in sahne aldığı tiyatro oyununu ön sıradan izleyerek destek vermesi oldu. Bu detay, “yeni bir aşk mı doğuyor?” sorularını beraberinde getirdi.

Pelin Akil sessizliğini bozdu

Hakkındaki iddialar sonrası ilk kez konuşan Pelin Akil, özel hayatına dair yorum yapmaktan kaçındı. Akil, “Baran ile aramızda bir ilişki kuruyorsunuz.

Ben özel hayatım hakkında konuşmamayı çok uzun zaman önce bıraktım. O yüzden başarılarımızı, yaptıklarımızı konuşalım” ifadelerini kullandı.

Soruları yanıtsız bıraktı

Basın mensuplarının “Hayırlı olsun diyelim mi?” sorusuna yanıt vermeyen oyuncu, konuyu kapatmayı tercih etti.

Akil, “Bugünün var mıdır, yok mudur diyelim efendim, teşekkür ederim” sözleriyle ilişki iddialarına net bir yanıt vermekten kaçındı.

Gözler Baran Bölükbaşı’nda

Pelin Akil’in açıklamaları sonrası gözler Baran Bölükbaşı cephesine çevrildi. İkilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başlaması, iddiaları daha da güçlendirirken, hayranlar olası bir açıklama için bekleyişini sürdürüyor.