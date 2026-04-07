Son Mühür- Magazin gündeminde yankı uyandıran Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar arasındaki ilişkiye dair ortaya atılan ayrılık ve dolandırıcılık iddiaları, taraflardan gelen açıklamalarla yeni bir boyut kazandı.

İddialar magazin gündemine damga vurdu

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ile yönetmen Baturalp Bekar’ın ilişkisine dair gündeme gelen ayrılık süreci, kısa sürede farklı iddialarla büyüdü.

Özellikle dolandırıcılık suçlamaları, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

“Özel hayatıma ciddi zarar verildi”

Baturalp Bekar, hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek ilk açıklamasında özel hayatının hedef alındığını vurguladı.

Bekar, “Özel hayatıma ciddi şekilde zarar verildi” diyerek iddialara tepki gösterdi ve süreçte yaşananlara ilişkin sorumluluğu tek başına üstlendiğini ifade etti.

“Tüm haklarımı kullanacağım”

İddialara karşı sessiz kalmayacağını belirten Bekar, konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı. Avukatı aracılığıyla hukuki süreç başlatacağını duyuran Bekar, “Hakkımda ortaya atılan asılsız iddialara karşı tüm yasal haklarımı kullanacağım” ifadelerini kullandı.

“Kaçtı” iddialarına yanıt: “Evimdeyim”

Sosyal medyada yer alan “kaçtı” söylemlerine de yanıt veren Bekar, yaptığı son paylaşımda iddiaları yalanladı. Bekar, “Hiçbir yere kaçmadım, evimdeyim” sözleriyle gündemdeki söylentilere açıklık getirdi.