Park Afyon Alışveriş Merkezi, 10. yılına özel çekiliş kampanyasını 1 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdi. AVM’den bu dönemde 1000 TL ve üzeri alışveriş yapanlar, fiş ya da faturalarını kampanya sitesine yükleyerek Tesla Model Y kazanma şansı elde etti.

Çekilişin başvuru ve fiş yükleme süreci, 2 Ekim saat 17:00’ye kadar devam etti. Bu tarihten sonra katılımlar ve belge yüklemeleri kabul edilmedi.

Çekiliş Takvimi ve Sonuçların Açıklanması

Çekiliş, 7 Ekim günü saat 14:00’te Park Afyon AVM’de noter huzurunda gerçekleşiyor. Dileyen herkes, çekilişin yapıldığı alanda canlı olarak süreci takip edebiliyor. Büyük ödül olan Tesla Model Y’nin sahipleri, çekiliş sonrasında belirleniyor.

Kazananların duyurusu ise 10 Ekim’de Birgün Gazetesi’nde yapılıyor. Ayrıca asil ve yedek talihlilere posta yoluyla bildirim gönderiliyor. Kazananlar, ilan edildikten sonra istenen belgelerle belirlenen tarihlerde başvuru yapıyor. Asil talihliler 25 Ekim’e, yedekler ise 9 Kasım’a kadar başvurusunu tamamlamalı.

Katılımcı Sorumlulukları ve İkramiye Teslimi

Çekilişi kazananların ikramiye teslimi için kimlik, fiş/fatura ve iletişim bilgilerini eksiksiz şekilde sunması gerekiyor. Belgelerin zamanında ve eksiksiz hazırlanması, teslim sürecinin tamamlanmasında büyük önem taşıyor. 18 yaş altı katılımcılara, AVM ve kampanya organizasyonunda görev alanlara ve şirketlere ödül verilmiyor.

Yaklaşık 1 milyon 900 bin TL değerindeki Tesla Model Y aracının teslim süreci, talihlilerin belgeleri eksiksiz olarak sunmasıyla ilerliyor. Son başvuru tarihi 10 Kasım olarak belirlendi.

Çekiliş Sonucu Nasıl Öğrenilir?

Kazananlar Birgün Gazetesi’nde yayımlanan ilanı ve posta bildirimini takip ediyor. Ayrıca kampanya.parkafyon.com.tr adresinden de katılım haklarını ve süreçle ilgili güncellemeleri görebiliyor. Engellenen veya iptal edilen başvurular yine web sitesi üzerinden bildiriliyor.

Çekilişle ilgili en güncel duyuruları ve detayları Park Afyon AVM’nin web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsin.