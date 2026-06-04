Tarihinde ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye; ABD, Paraguay ve Avustralya ile aynı grupta bir üst tura yükselme mücadelesi verecek. Yeni formata göre grupları ilk iki sırada bitirenlerin yanı sıra en iyi üçüncüler de son 32 turu biletini cebine koyacak. A Milli Takım'ın bu turdaki kaderi ise grubu tamamlayacağı basamağa göre şekillenecek. Sporseverler "Türkiye gruptan çıkarsa kiminle eşleşecek?" sorusuna kilitlenirken, muhtemel rakipler listesinde dünya devleri dikkat çekiyor. İşte ay-yıldızlıların liderlik, ikincilik ya da en iyi üçüncülük senaryolarındaki olası rakipleri ve tüm ayrıntılar.

TÜRKİYE'NİN 2026 DÜNYA KUPASI GRUPTAKİ RAKİPLERİ KİMLER?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alıyor. Ay-yıldızlılar, bu grupta güçlü rakipler Avustralya, Paraguay ve turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile kozlarını paylaşacak. Milliler, bu zorlu grupta ilk iki sırayı almak ya da en iyi sekiz üçüncü arasına girmek için sahaya çıkacak.

A MİLLİ TAKIM GRUBU LİDER TAMAMLARSA MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER OLACAK?

Türkiye'nin D Grubu'nu zirvede tamamlaması halinde, son 32 turundaki rakibi B, E, F, I veya J grubunu üçüncü sırada bitiren bir takım olacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda ay-yıldızlı ekibin karşısına çıkabilecek dikkat çekici ülkeler arasında Almanya, Fransa, Arjantin, Hollanda, Norveç, Senegal, İsviçre ve Avusturya yer alıyor.

TÜRKİYE GRUBU İKİNCİ BİTİRİRSE SON 32 TURUNDA KİMLE EŞLEŞECEK?

Ay-yıldızlıların grubu ikinci sırada bitirmesi halinde izleyeceği yol da netleşti. Milliler, grubu ikinci tamamladığı takdirde doğrudan G Grubu'nun ikincisi ile eşleşecek. Belçika, Mısır, İran ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı G Grubu'ndaki muhtemel rakipler arasında ise özellikle Belçika ve Mısır ön plana çıkıyor.

TÜRKİYE EN İYİ ÜÇÜNCÜLER ARASINDA YER ALIRSA RAKİBİ KİM OLUR?

Grubun üçüncü sırada tamamlanması ancak en iyi sekiz üçüncü takım arasına girilmesi halinde ise A Milli Takım'ı çok daha zorlu bir kura bekliyor. Bu ihtimalde Türkiye; E, I veya K Grubu'nun lideri ile karşı karşıya gelecek. Bu liderler arasında Almanya, Fransa ve Portekiz gibi dünya devlerinin yanı sıra Ekvador, Senegal, Norveç, Kolombiya ve Özbekistan gibi turnuvanın dişli ekipleri bulunuyor.

2026 DÜNYA KUPASI YENİ FORMATI VE SON 32 TURU KURALLARI NELER?

2026 Dünya Kupası, futbol tarihinde yeni bir dönemi başlatıyor. İlk kez 48 takımın mücadele edeceği organizasyonda, 12 grupta dörder takım yer alıyor. Gruplarını ilk iki sırada bitiren 24 takımın yanı sıra en iyi performans gösteren 8 grup üçüncüsü de adını bir üst tura yazdıracak. Böylece eleme turları geleneksel olarak son 16 yerine, bu kez 32 takımla başlayacak.