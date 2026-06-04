Kavanoz kapakları çoğu zaman vakum ve kenarlarda kuruyan gıda kalıntıları nedeniyle açılmaz. Bu direnci kırmanın en kolay yolu, kavanozu ters çevirip kapağını sıcak su dolu bir kaseye koymak. Yaklaşık 30-40 saniye beklemek yeterli oluyor. Metal kapağın genleşmesi ve vakumun gevşemesiyle kapak rahatça dönüyor.

Sürtünmeyi artırarak kolay açın

Nemli eller veya pürüzsüz kapak yüzeyleri, kapak açmayı zorlaştırıyor. Bu durumda, plastik bulaşık eldiveni takmak veya kalın bir lastik parçasını kapağın etrafına sarmak sürtünmeyi artırıyor. Böylece kayma olmadan tek hamlede kapağı çevirmek mümkün oluyor.

Vakumu serbest bırakmanın pratik yolu: Kaşık

Kapaktaki hava basıncını serbest bırakmadan açmaya çalışmak zaman kaybettiriyor. Küçük bir tatlı kaşığı kullanarak kapağın kenarını hafifçe kaldırmak ve "pıs" sesi duyunca vakumu boşaltmak, kapağın anında dönmesini sağlıyor.

Tıklatın, gevşetin ve rahatlayın

Bazen sadece kavanozu ters çevirip tabanına avuç içiyle birkaç kez vurmak veya ahşap kaşık sapıyla kapağın kenarlarına hafifçe tıklamak yeterli oluyor. Bu küçük darbeler, yapışan kısımları gevşetiyor ve en inatçı kapakları bile teslim olmaya zorluyor.