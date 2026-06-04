Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yer alan Fenerium Maraton Mağazası'nda gerçekleştirilen lansmana iş, spor ve sanat dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı. Kulübün 120. kuruluş yılına özel hazırlanan armalar ve ince detaylar, yeni sezon tasarımlarında büyük beğeni topladı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın da katıldığı organizasyonda formaların satış politikası ve ödeme kolaylıkları resmen duyuruldu. Futbolseverler "Fenerbahçe yeni formaları kaç TL?" ve "Fenerium taksit seçenekleri neler?" sorgularını hızlandırdı. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE YENİ SEZON FORMALARI TASARIMLARI NASIL?

Fenerbahçe yeni sezon koleksiyonunda, sarı-lacivertli kulübün geleneksel çizgisi korundu. Minimal ve dinamik grafik detaylarla zenginleştirilen üç farklı forma, hem oyuncuların saha performansını destekleyecek hem de günlük kullanıma uygun olacak şekilde üretildi. Tasarımların en dikkat çeken noktası ise kulübün 120. yılına özel yerleştirilen özel armalar ve hatıra dokunuşları oldu.

FENERBAHÇE BAŞKANI SADETTİN SARAN LANSMANDA NE DEDİ?

Forma tanıtımında kürsüye çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bu özel koleksiyonun camia için taşıdığı anlamı vurguladı. Kulübün bu sezon 120. yılını kutlayacağını hatırlatan Saran, formaların çok beğenileceğini ve yeni rekorlar kırılacağını belirtti. Görevi devredeceği sonraki yönetimin bu formalarla büyük başarılar yakalayacağına inandığını dile getiren Saran, "3 formadan hangisinin güzel olduğuna çok zor karar vereceksiniz. Emeği geçen herkesi kutluyorum" sözleriyle duygularını aktardı.

FENERIUM YENİ SEZON FORMA FİYATLARI NE KADAR KAÇ TL?

Yeni sezon forma fiyatları Fenerium mağazalarında ve online platformlarda netlik kazandı. Fenerbahçe yeni sezon formaları için belirlenen tek çekim fiyatı 5.999,00 TL oldu.