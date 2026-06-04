Evde yapılan en yaygın hata, bulguru sıcak suyla şişirmektir. Gerçek çiğ köfte bunu kabul etmiyor. Bulgar, yoğurma sırasında domates rendesi, soğan suyu ve buz küpleriyle yavaş yavaş yumuşamalı. Sıcak su, dışını pişirerek o çiğ dokuyu bozuyor.

İsot ve yağ lezzetin başrolü

Çiğ köftenin koyu rengi ve karakteristik tadı isot sayesinde ortaya çıkıyor. Kaliteli Şanlıurfa isotu, sızma zeytinyağında yarım saat bekletildiğinde köfteye parlaklık ve tatlı bir sıcaklık katıyor. Bu adımı atlamak, lezzeti yarım bırakıyor.

Soğanın suyunu mutlaka sıkın

Rendelenmiş soğanın acı suyu köfteye karışırsa, lezzet kısa sürede ekşiyor ve metalik bir tat bırakıyor. Sarımsak da dövülerek eklenmeli; aksi takdirde köfte homojen olmuyor.

Buz küpleriyle yoğurma tekniği

Yoğurma sırasında ellerin ısısı harca geçiyor ve bu bulguru çiğ bırakabiliyor. Buzlu su, harcı serin tutuyor ve bulgur, soğuk ve baskıyla ideal kıvama ulaşıyor.

Yeşillikler en sona eklenmeli

Taze nane, maydanoz ve taze soğan gibi yeşillikler, köfte kıvam aldıktan sonra nazikçe harmanlanmalı. Erken eklenirse yeşillikler eziliyor, kararıyor ve köfte sulanıyor.

Çiğ köfteyi evde yaparken bu basit ama etkili teknikler sayesinde dışarıdaki lezzeti yakalayabilirsiniz. Her adımda sabır ve doğru malzeme seçimi, damakta unutulmaz bir tat bırakıyor.