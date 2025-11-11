Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, hava trafik kontrolörlerinin derhal görevlerine dönmesi gerektiğini belirterek, işe gelmeyenlerin maaşlarından ciddi kesinti yapılacağını açıkladı. Trump, Truth Social hesabından paylaştığı mesajda, hükümetin kapanması sırasında görev yapan çalışanların ödüllendirileceğini, görevine gelmeyenlerin ise siciline olumsuz kayıt düşüleceğini vurguladı.

Görev başında olanlara 10 Bin Dolar

Öte yandan dün FOX'un bir yayınına katılan Trump, görev başında olan “büyük vatansever” hava trafik kontrolörlerine kişi başı 10 bin dolarlık ikramiye verilmesini önereceğini açıkladı. Sadece şikayet eden veya izinli olan çalışanlardan memnun olmadığını belirten Trump, bu kişilerin görevden ayrılmayı tercih etmeleri durumunda herhangi bir ödeme veya tazminat almayacaklarını ifade etti.

''Parayı nereden bulacaksınız?''

Bu sözlerin üzerine FOX sunucusunun ''Parayı nereden bulacaksınız?'' sorsuna ise Trump manidar bir cevap vererek ''Bilmem bir yerden bulurum'' dedi. Bu anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Neden böyle bir adım attı?

Trump, önceki yönetimin milyarlarca doları eski ve yetersiz sistemleri düzeltmeye harcadığını iddia ederek, bu pozisyonların modern ekipmanlarla donatılmış, yetenekli ve vatansever personel tarafından doldurulacağını söyledi. Başkan, atılan adımların uçuş güvenliğini sağlamak ve havacılık faaliyetlerinin aksamasını önlemek amacı taşıdığını belirtti. ABD’de federal hükümetin 1 Ekim’den bu yana kapalı olması nedeniyle hava trafik kontrolörlerinin sayısının azalması, bazı havaalanlarında kapasitenin düşürülmesine ve yüzlerce uçuşun iptal edilmesine yol açmıştı. Trump, bu sorunun acilen çözülmesi gerektiğini vurguladı.