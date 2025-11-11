Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde kaydedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem, ilçe genelinde hissedildi. Deprem anında bir kıraathanede yaşanan panik dolu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

4.9 şiddetinde deprem yaşandı

Balıkesir iline bağlı Sındırgı ilçesi, dün akşam saat 21.20'de gerçekleşen 4.9 şiddetindeki sarsıntıyla sarsıldı. Yerin kısa bir süre şiddetli şekilde sallanması, bölge sakinlerinde kısa süreli bir paniğe yol açtı. Sarsıntının en net gözlemlendiği yerlerden biri ise ilçe merkezindeki bir kahvehane oldu.

Olay anını kaydeden güvenlik kamerası görüntüleri, mekan içerisinde oturan vatandaşların depremin başlamasıyla birlikte yaşadığı şaşkınlığı ve hızla dışarı çıkma çabasını gözler önüne serdi. Görüntülerde, sarsıntının hissedilmesiyle birlikte masalarında oturan kişilerin aniden yerlerinden fırladığı ve sandalyelerini devirerek hızla kapıya yöneldiği görülüyor. Vatandaşlar, sarsıntıdan korunmak ve güvenli bir alana ulaşmak amacıyla aceleyle kaçıştı.

Can kaybı yok

Kıraathanedeki bu ani kaçış, depremin şiddetini ve bölge halkı üzerindeki etkisini çarpıcı bir biçimde sergiledi. Can kaybı veya önemli bir hasar bildirilmezken, bu tür olayların insanlarda yarattığı ilk reaksiyon olan panik hali, kamera kayıtlarıyla belgelenmiş oldu. Sarsıntının ardından bölgedeki yetkililer, hasar tespit çalışmalarına başladıklarını ve artçı depremlere karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini yineledi.