Son Mühür- Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), haziran ayında yaptığı ihracatla tarihi bir başarıya imza attı. Kentteki bir otelde gerçekleşen "İhracat Değerlendirme Toplantıları" kapsamında kürsüye çıkan EİB Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, güncel verileri paylaştı ve ihracatçıların üretime, istihdama ve ülkeye döviz girdisi sağlamaya hız kesmeden devam ettiğinin altını çizdi.

87 yıllık tarihin en yüksek aylık ihracatı

EİB çatısı altında haziran ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre %22 oranında artış göstererek 1 milyar 435 milyon dolardan 1 milyar 744 milyon dolara yükseldi.

Bu rakamın kurum tarihi için bir dönüm noktası olduğunu belirten Muhammet Öztürk, şu ifadeleri kullandı: "Haziran ayındaki ihracatımız 87 yıllık tarihimizde en yüksek aylık ihracatımız oldu. Bir önceki rekorumuz 2024 yılı mart ayındaki 1 milyar 729 milyon dolarlık ihracattı."

Öztürk, elde edilen bu yeni başarıyla beraber önceki aylık rekorun 15 milyon dolar daha yukarıya taşındığına dikkat çekti.

"Temmuz ayında yıllık ihracatta 19 milyar doları aşmayı hedefliyoruz"

Birlik olarak uzun süredir aşmayı hedefledikleri eşiği aşmak üzere olduklarını söyleyen Öztürk, gözlerini temmuz ayına diktiklerini söyledi. Gelecek dönem hedeflerine değinen Öztürk,

"Temmuz ayında yıllık ihracatta 19 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. Haziran ayında ihracatımızı yüzde 22'lik artışla 1 milyar 435 milyon dolardan 1 milyar 744 milyon dolara taşıdık.

Sanayi sektörlerimiz yüzde 17'lik artışla 897 milyon dolarlık ihracat yaparken, tarım sektörlerimizin ihracat artışı yüzde 22'ye ulaştı ve ülkemize 679 milyon dolar döviz kazandırdılar. Madencilik sektörümüz yüzde 49'luk rekor artışa imza attı ve 168 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi." dedi.

%48'lik artış kaydedildi

Yılın ilk yarısında, firmaların arkasındaki finansal desteğin ve motivasyonun arttığı gözlendi. Devlet desteklerinin sahaya aktarılmasında önemli bir rol üstlendiklerini hatırlatan Öztürk, ilk 6 aylık dönemde 2 bin 325 firma ve işbirliği kuruluşuna toplam 1 milyar 568 milyon liralık hakediş ödenmesine katkı sağladıklarını belirtti. Bu kanalla ihracatçıya ulaştırılan destek miktarında geçen yıla kıyasla %48'lik bir artış kaydedildi.

Avrupa pazarı liderliğini koruyor

Pazar çeşitliliği ve küresel erişim konusunda da hız kazanan EİB, ilk yarıyılda 115 ülkeye olan ihracat hacmini büyütmeyi başardı.

En çok ihracat yapılan ülkeler listesinin başında 873 milyon dolarla Almanya yer alırken, onu 817 milyon dolarla ABD ve 742 milyon dolarla İtalya izledi.

Avrupa Birliği (AB) pazarı ise lider konumunu koruyor. AB'ye yapılan ihracat %14 artış göstererek 4 milyar 44 milyon dolardan 4 milyar 610 milyon dolara ulaştı ve toplam ihracat içindeki payı %49'u buldu.

AB'nin sonrasında en büyük pazarlar 1 milyar 77 milyon dolarla Amerika kıtası ve 782 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri oldu.

"210 firmamız ihracat ailesine katıldı"

2026'nın ilk yarısında elde edilen bu performansta her bir firmanın emeği olduğundan bahseden Muhammet Öztürk, firma sayısına ilişkin son verileri paylaşarak,

"2026 yılının ilk yarısında 5 bin 463 ihracatçımız ihracat rakamlarımıza katkı koydu. 2026 yılında 210 firmamız ihracat ailesine katıldı ve 68 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdı." ifadelerini kullandı.