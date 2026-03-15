Tanju Özcan ile Öznur Çağalı arasında yaşandığı öne sürülen ilişki iddiaları, beraberinde bir şantaj sarmalını da gündeme getirdi. İddianamede Özcan'ın hem müşteki hem de şüpheli-sanık konumunda yer alması, dosyanın en çarpıcı detaylarından biri olarak öne çıkıyor. Peki Öznur Çağalı kimdir ve bu süreçte neler yaşandı?

Öznur Çağalı kimdir?

Öznur Çağalı, yaklaşık 2,5 yıldır Bolu Belediyesi bünyesinde danışma biriminde görev yapan bir belediye çalışanı. İddianame sürecinde verdiği ifadelerle dosyanın kilit isimlerinden biri haline geldi. Çağalı, eski erkek arkadaşı Mehmet Eren Akgüney'in kendisini sürekli rahatsız ettiğini ve bu durumu Tanju Özcan'a aktardığını belirtti.

İddianamede neler yer alıyor?

Çağalı'nın beyanlarına göre Tanju Özcan, bir süre sonra kendisini yalnız görüşmelere davet etmeye başladı. Belediye çağrı merkezine özel hayatıyla ilgili bir ihbar ulaşmasının ardından Özcan'ın onu makam odasına çağırarak ihbar kaydını dinlettiği iddia edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tespitlerine göre Çağalı ile Özcan'ın kullandığı öne sürülen telefon hattı arasında WhatsApp üzerinden toplam 117 görüşme ve mesajlaşma gerçekleşti. Savcılık, bu yazışmaları taraflar arasındaki duygusal birlikteliğin kanıtı olarak değerlendirdi.

Şantaj iddiaları ve Mehmet Eren Akgüney

Dosyanın diğer önemli ayağını şantaj iddiaları oluşturuyor. Çağalı'nın eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney, ikili arasındaki mesajlaşmaları ele geçirdikten sonra Tanju Özcan'ı telefonla arayarak tehdit etti. İddianameye göre Akgüney, söz konusu içeriklerin yayılmaması karşılığında para, araç ve iş yeri talep etti.

Akgüney hakkında ayrıca Çağalı'ya yönelik tehdit ve hürriyeti yoksun kılma suçlamalarına da yer verildi. İddianameye göre Akgüney, Çağalı ile buluşarak telefonunu zorla aldı ve ardından onu araçla kaçırmaya çalıştı. Çağalı'nın hareket halindeki araçtan iki kez atladığı ancak her seferinde yeniden zorla bindirildiği belirtildi.

Savcılık; telefon kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri ve dijital inceleme raporlarını bir arada değerlendirerek Mehmet Eren Akgüney, Erdal Bayrak ve Hüseyin Ekrem Serin'in şantaj suçunu birlikte işlediği sonucuna vardı. Tüm sanıkların yargılanması ve cezalandırılması talep edildi. Akgüney hakkında ayrıca mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanması da istendi.

Tanju Özcan neden tutuklandı?

Hatırlanacağı üzere Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, 28 Şubat 2026'da başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. İki isim, Bolu Sulh Ceza Hakimliği'nde verdikleri ifadelerin ardından irtikap suçlamasıyla tutuklanmıştı. İddianame kapsamında Özcan hakkında hem irtikap hem de şantaj suçlamalarıyla yargılanma talep edildi.