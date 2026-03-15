Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören törenin bu seneki ayağı, adaylık rekorları ve güçlü yapımlarla dikkat çekiyor. Hollywood'un en prestijli ödül gecesinde yarışacak filmler ve oyuncular çoktan belli oldu. Şimdi tüm gözler sahneye çevrilmiş durumda.

Oscar 2026 saat kaçta başlayacak?

98. Akademi Ödülleri, Türkiye saatiyle 16 Mart Pazartesi sabaha karşı saat 02.00'de başlayacak. ABD'de ise tören 15 Mart Pazar akşamı yerel saatle 19.00'da start alacak. Organizasyon, her yıl olduğu gibi Los Angeles'taki ikonik Dolby Theatre sahnesinde düzenlenecek.

Oscar 2026 hangi kanalda yayınlanacak?

Töreni Türkiye'den takip etmek isteyen izleyiciler için yayın adresi netleşti. Oscar 2026 canlı yayını Disney+ platformu üzerinden ekranlara gelecek. Aboneler, geceyi anbean izleme şansına sahip olacak. Canlı yayını kaçıranlar ya da Türkçe çeviriyle izlemeyi tercih edenler için 17 Mart Salı günü NOW kanalında tekrar yayın yapılacak.

ABD'deki ana yayıncı ise yine ABC kanalı olacak. YouTube ile yapılan ortaklık anlaşması 2029'a kadar geçerli olduğundan, dijital ayakta da geniş bir erişim sağlanacak.

Oscar 2026 sunucusu kim?

Bu yılki törenin sunuculuk görevini Conan O'Brien üstlenecek. Emmy ödüllü komedyen ve televizyon sunucusu, geçen yılki performansının ardından ikinci kez Oscar sahnesine çıkacak. Yapım tarafında ise Emmy ödüllü isimler Raj Kapoor ve Katy Mullan, üçüncü kez yürütücü yapımcı koltuğunda oturacak.

En çok konuşulan adaylar hangi filmler?

Bu yılın en dikkat çekici yapımı Sinners oldu. Ryan Coogler imzalı film, tam 16 dalda aday gösterilerek Oscar tarihinde yeni bir rekor kırdı. Onu 13 adaylıkla One Battle After Another takip ediyor. En İyi Film kategorisinde toplam 10 yapım mücadele edecek. Aralarında Marty Supreme, Hamnet, Frankenstein, F1 ve Train Dreams gibi güçlü isimler yer alıyor.

Oyunculuk kategorilerinde ise Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Emma Stone ve Michael B. Jordan gibi yıldızlar ödül için yarışacak. En İyi Yönetmen dalında Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler, Josh Safdie, Joachim Trier ve Chloe Zhao kıyasıya bir mücadele verecek.

Gecenin en heyecanlı anları kuşkusuz En İyi Film ve En İyi Yönetmen açıklamalarında yaşanacak. Kırmızı halı geçişleri, sürpriz sahne performansları ve duygusal konuşmalar ile Oscar 2026, sinema tutkunları için unutulmaz bir gece olmaya aday görünüyor.