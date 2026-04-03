Kınalı Kar, Payitaht: Abdülhamid ve Karagül gibi yapımlarla bir döneme damgasını vuran Conker, son projesiyle birlikte özel hayatı ve kariyer serüveni yeniden merak konusu oldu. Peki, Özlem Conker kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Özlem Conker kimdir?

Özlem Conker, 1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Hollanda'nın Tilburg kentinde tamamlayan Conker, burada Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg'da öğrenim gördü. Türkiye'ye döndükten sonra Başak Gürsoy Mankenlik Ajansı bünyesinde reklam filmlerinde yer alarak sanat dünyasına adım attı. Ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun keşfettiği isimlerden biri olan Conker, onun teklifiyle dizi sektörüne geçiş yaptı. İlk ekran deneyimini 1996 yılında Metin Özülkü'nün klibinde ve ardından Cüneyt Arkın'ın başrolünde yer aldığı Bizim Ev dizisiyle yaşadı.

Özlem Conker kaç yaşında, nereli?

Özlem Conker, 2026 itibarıyla 52 yaşında. Doğum yeri Ankara olan Conker, kariyerinin farklı dönemlerinde hem Hollanda hem de Amerika'da eğitim alarak kendini geliştirdi.

Özlem Conker hangi dizilerde oynadı?

Conker'in kariyerinde öne çıkan projeler oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. 2001 yılında Vasiyet dizisindeki başrolüyle dikkat çeken oyuncu, asıl büyük çıkışını 2002'de Kınalı Kar dizisindeki performansıyla yakaladı. Ardından Sensiz Olmuyor, Çapkın, Oğlum İçin, Bahar Dalları, Ömre Bedel, Aşk ve Ceza, Canan, Karagül (Narin rolü), Payitaht: Abdülhamid (Bidar Sultan rolü) ve Kara Ağaç Destanı (Asiye rolü) gibi yapımlarda yer aldı. Şu an Sevdiğim Sensin dizisinde Fatoş Parsoğlu karakteriyle izleyici karşısında.

Özlem Conker evli mi?

Özlem Conker'in özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih ettiği biliniyor. Kamuoyuna yansıyan bir evliliği ya da uzun süreli birlikteliği bulunmuyor. Kariyerine odaklanmayı tercih eden oyuncu, sade yaşam tarzıyla da tanınıyor. Amerika'da bir dönem oyunculuk eğitimi alan Conker, yurt dışı deneyimlerini Türkiye'deki projelerine yansıtarak farklı karakter tiplerine hayat vermeyi başardı. Hem dönem dizilerinde hem de modern dramalarda etkili performanslar sergileyen Conker, Türk televizyon tarihinin en çok hatırlanan kadın oyuncuları arasındaki yerini korumaya devam ediyor.