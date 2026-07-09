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Son Mühür - Küresel piyasalardaki hareketlilik ve jeopolitik risklerin etkisiyle akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 10 Temmuz'u 11 Temmuz'a bağlayan gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 2 ila 3 TL arasında zam yapılması bekleniyor. Beklenen artışın ardından motorin fiyatının büyükşehirlerde litre başına 70 TL seviyesinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Jeopolitik gelişmeler fiyatları yukarı taşıdı

Jeopolitik gerilimin yeniden yükselmesi ve Brent petrol fiyatlarındaki sert artış, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile yürütülen ateşkes sürecinin sona erdiğine yönelik açıklamaları küresel enerji piyasalarında arz endişelerini artırdı.

Trump'ın açıklamalarının ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5'in üzerinde değer kazanarak 78 dolar seviyesini aştı. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan güvenlik riskleri ile Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerilere yönelik saldırıları da petrol fiyatlarındaki yükselişi destekledi. Yaşanan gelişmeler, dizel üretim maliyetleri ve tedarik zinciri üzerindeki baskıyı artırdı.

Motorinde yeni zam kapıda

Motorin fiyatlarında son günlerde peş peşe yapılan artışlara bir yenisinin daha eklenmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta litre fiyatına önce 1 lira 33 kuruş, ardından 76 kuruş zam gelirken, sektör kaynakları cuma günü yürürlüğe girmesi beklenen 2 ila 3 TL'lik yeni artış için hazırlık yapıldığını belirtiyor. Bu zamla birlikte motorindeki toplam fiyat artışının kısa sürede 5 lirayı aşacağı ifade ediliyor.

Büyükşehirlerde 70 TL sınırı aşılıyor

Beklenen zam sonrası motorin fiyatlarının birçok büyükşehirde 70 TL seviyesinin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Buna göre İstanbul Avrupa Yakası'nda litre fiyatının 69,88 TL'ye, Anadolu Yakası'nda 69,73 TL'ye yükselmesi beklenirken, Ankara'da 71 TL, İzmir'de ise 71,27 TL seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Güncel akaryakıt fiyatları 9 temmuz 2026

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.87 TL

Motorin litre fiyatı: 66.78 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.68 TL

Motorin litre fiyatı: 66.63 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.82 TL

Motorin litre fiyatı: 67.90 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.06 TL

Motorin litre fiyatı: 68.17 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL