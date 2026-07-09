Son Mühür- NATO'nun iki günlük zirvesinde tüm gözlerin çevrildiği isim beklendiği gibi ABD Başkanı Trump'tı.

Gerek Türkiye'ye yönelik olarak erdiği CAATSA yaptırımları, F-35 ve Kaan uçağı motorlarıyla ilgili mesajları gerek Ukrayna-Rusya krizine yönelik açıklamaları, gerekse Grönland konusunu yeniden gündeme taşımasıyla Trump zirvenin gündemine damga vuran isimdi.

Erdoğan çağırmasa gelmezdim...



Başkan Trump'ın, ''O çağırmasaydı gelmezdim'' diyerek işaret ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan dostluğunun tüm dünyaya gösterildiği ziyareti, Türkiye'de Çin konusunda en yetkili isimlerden biri olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Nurettin Akçay değerlendirdi.

Çin'in Shanghay Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamlayan Akçay, Trump'ın 13-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği Çin ziyaretiyle, Ankara'daki iki günlük ziyaretini karşılaştırdı.

Makam aracının plakası, yenilen yemekler ve verilen hediyeler açısından Çin ve Türkiye'nin tercihlerini kıyaslayan Nurettin Akçay'ın açıklaması şöyle...



Üç şey dikkatimi çekti...



''Trump’ın Ankara’daki ziyaretini takip ederken, kafamdan Trump’ın Çin ve Türkiye ziyaretlerini kıyaslıyordum. Şu ana kadar üç şey dikkatimi çekti.

-Trump’ın Çin ziyaretinde araç plakası krizi yaşanmıştı. Çin egemenlik ihlali gördüğü için Trump’ın aracında Çin’e ait plaka kullanılmasını istemiş Trump da asla takmam deyip plakasız dolaşmıştı. Türkiye’de ABD araçları kendi plakalarıyla gezdi.



-Yemek menüsü. Çin’de tamamen Trump’a özel batılı bir menü tercih edilmişti. Türkiye’deki menüde ise daha Türkiye’ye ait tatlar vardı.

-Son olarak hediyeler mevzusu. ABD heyeti Çin tarafından kendilerine verilen bütün hediyeleri Pekin’den ayrılmadan önce çöpe attı. Çin meşeli hiçbir şey uçağa alınmamıştı. Amerikalılar Türkiye’den ayrılınca hediyeleri ne yaptı ben de merak ediyorum. Ama en azından şimdiye kadar böyle bir çöpe atma olayı medyaya yansımadı.