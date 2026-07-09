Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Summit kapsamında Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin ortak basın açıklamasında Trump, Türkiye ile savunma alanındaki ilişkilere dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Trump, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın almasının ardından 2017 yılında uygulamaya alınan CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı.

ABD Başkanı, salı günü yaptığı değerlendirmede Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslim edilmesi seçeneğinin ciddi şekilde ele alındığını belirtirken, çarşamba günkü açıklamasında ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ni övdü ve "Yakında F-35'leri de alacaklar." ifadelerini kullandı.

Ankara'da söz vermişti...

Donald Trump'ın açıklamaları, Türkiye'nin uzun süredir yeniden katılmayı hedeflediği F-35 programına dönüş ihtimalini güçlendiren bir gelişme olarak yorumlandı. Program için daha önce milyarlarca dolarlık ödeme yapan Türkiye'nin bu katkısı da yeniden gündeme taşındı. ABD Kongresi'ndeki mevcut kısıtlamalara rağmen Trump'ın F-35 teslimatı konusunda inisiyatif alabileceği yönündeki değerlendirmeler ise Ankara'da beklentileri artırdı. Trump'tan U dönüşü Ancak Donald Trump'ın Türkiye'den ayrılmadan önce yaptığı son açıklama, F-35 sürecine ilişkin oluşan olumlu beklentileri zayıflattı. Beştepe'de düzenlenen son basın toplantısında F-35 programına ilişkin yöneltilen soruya yanıt veren Trump, "Yani, bunu yapıp yapmayacağımız konusunda henüz tamamen karar vermedim." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olmasına ilişkin nihai kararın henüz verilmediğine işaret etti.