Son Mühür- Menderes'in hem yazlıkçılar hem de günübirlik denizin keyfini çıkartmak isteyenlerin en çok tercih ettiği adreslerden biri olan Özdere Çukuraltı Plajı son günlerde denize atıksu karışma iddiaları nedeniyle endişeli bir dönem yaşıyordu.

Uyarı yazısı asıldı...

Mavi bayraklı plajın verilerinin yer aldığı panoya, ''Arıtma sistemindeki pompa arızası nedeniyle deniz kirliliği ihtimaline karşı analiz sonuçları açıklanana kadar denize girilmemesi önemle duyurulur'' uyarısının asıldığı görüldü.



Bakanlık devreye girdi...



'Kim tarafından asıldığı belli olmayan uyarının gündeme gelmesinin ardından Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği il Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği öğrenildi.

19 Haziran'da Özdere TM5 kodlu atıksu arıtma merkezinde yaşandığı belirtilen arıza sonrası ekiplerin yaptığı denetimlerde sorunun basma hattı üzerinde oluşan patlaktan meydana geldiği ve sızan suyun çevredeki bir inşaatın inşaat kazısına sızdığı tespit edildi.

Yapılan denetim sonucunda söz konusu atık suların ne plaja ne de denize karışmadığı ortaya çıktı.

Tesisin sorunsuz çalıştığı görüldü...



Teknik ekiplerin müdahalesi sonrası terfi merkezi tekrar devreye devreye alındığı, belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından 24.Haziran'da Özdere Tm5 terfi merkezi ile Özdere AAT’ne ani olarak yapılan denetimde

''Terfi merkezinin ve atıksu arıtma tesisinin aktif olduğu, Özdere AAT’nde Bakanlığın online denetim sistemi (çıkış suyu verisi paylaşılan) SAİS’in çalıştığı, ay içerisinde veri paylaşma oranının yüzde 100 olduğu, sistemin kapatılmadığı tespit edildiği'' öğrenildi.

Kimin tarafından asıldığı tespit edilemeyen uyarı yazısının kaldırıldığı görüldü.