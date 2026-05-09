Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü Tv'deki programında Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la olan diyaloğunu ilk kez anlattı.

AK Parti'ye geçeceği ortaya çıkan Burcu Köksal'ın eşiyle ilgili yolsuzluk tartışmalarına göndermede bulunan Özgür Özel,

''Ben dedim ki, ''Biz senin arkanda dururuz, sonuna kadar dururuz. Ama kocan bir yanlış yaptıysa gerekirse boşa kocayı! Ama partiye bunu yapma, kendine bunu yapma, bu yanlışlığa ortak olma. Varsa bir yanlışı, varsa bir hırsızlığı, sen dedim boşa kocayı, parti senin arkadan durur'' sözleri kafaları karıştırdı.

Özgür Özel'in Burcu Köksal'a gerekirse kocanı boşa çağrısına en net tepki gazeteci Erdem Atay'dan geldi.

''Gerçekten inanılmaz!

Özgür Özel, Burcu Köksal’a, ‘Eğer kocan hırsızlık yaptıysa boşa kocanı biz sana sahip çıkarız dedim’ diyor'' hatırlatmasında bulunan Atay,

''Varsa bir hırsızlık kocasına bu hırsızlığı yaptıran Burcu Köksal olmuyor mu? Kocası çaldıysa Burcu Köksal’dan habersiz mi çaldı?

Kocasını boşayınca neyini savunacaksın Burcu Köksal’ın? CHP’ye hırsızlığı mı savunacaksın?

Ne kadar rahat söylüyor!

Nerelere düştük?'' sözleriyle yaşadığı şaşkınlığa dikkat çekti.