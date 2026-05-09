Son Mühür- Halk Tv takipçilerinin en sevdiği ekran yüzleri arasında yer alan Seda Selek geçtiğimiz ay sonunda Halk Tv'den ayrılma kararı aldığını açıklamıştı.

Haklı gerekçelerim var demekle yetinen Selek, sırf kendisine destek olduğu için Soner Dağıstanlı'nın da Halk Tv'yle olan sözleşmesinin feshedilmesinin ardından suskunluğunu bozdu.

Madem merak ediliyor...



''Herkes ayrılık gerekçelerimi merak etmiş, anlıyorum. Niyetim kendimi özne, yaşadıklarımı da, ülkenin bu kadar ciddi sorunları varken burada kriz haline getirmek değildi. O nedenle yayında "kendime göre haklı gerekçelerim var' demekle yetindim . Madem merak ediliyor ve gazetecilerin dayanışmasının bile yer yer önüne koyuluyor, o halde iki satır yazayım;'' bilgi notunu paylaşan Seda Selek,

''Halk Tv benim ikinci evimdi. Orada dostlarımı bıraktım, izleyicilerimi bıraktım. 25 yıldır emek verdiğim, severek yaptığım mesleğime, gelecekte ne olacağını bilmeden ara vermiş oldum.

Mahiroğlu'nu işaret etti...

İstifa

İstifamın sebebi sadece Halk Tv'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun yönetim anlayışıdır. Bu anlayışın yol açtığı adaletsizlik ve nobranlıktır. Gazeteciliğin değersizleştirilmesidir. Bu mesleğin bilinmemesi ve ısrarla doğasına aykırı tutum ve davranışlardır.

Tekrar tekrar söylüyorum, bütün bunlara rağmen işini yapmaya çalışan emekçi arkadaşlarımız ve yöneticilerimizin gayreti, iyi niyetli çabaları bunca zaman dayanmama vesile olmuştur. Halk Tv'yi var eden onlardır.

Fakat dostum Soner Dağıstanlı'nın bana destek olduğu için ekrandan uzaklaştırılması işleri başka bir boyuta getirdi. Artık açık açık yazma, dayananışma vaktidir!'' ifadeleriyle Halk Tv'den ayrılık sürecine açıklık getirdi.