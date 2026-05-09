Son Mühür- Milli Savunma Bakanlığı'nın en kritik birimlerinden biri olan Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bundan böyle 33 yaşındaki Zikrullah Erdoğan'a emanet.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre görevden alınan Mehmet Avcı'dan boşalan koltuk için Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kaymakamı Zikrullah Erdoğan ismi tercih edildi.



Asker kökenli siyaset bilimci Hakan Şahin,

''33 yaşındaki bu genç bürokrat TSK’nın konserve ve etinden tank yedek parçasına her tür tedarik işine bakan MSB ilgili genel müdürü yapılmış. Tecrübe ve birikimiyle bu zorlu görevin üstesinden geleceğine inancımız tam!'' mesajıyla Zikrullah Erdoğan isminin tercih edilmesini değerlendirdi.



Zikrullah Erdoğan kimdir?



Zikrullah Erdoğan, 1993 yılında Rize Güneysu'da doğdu.

İlk ve orta çalışmalarını Rize'de tamamlayarak 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Aynı yıl İstanbul Üniversitesi çift anadal programı kapsamında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü tamamladı.

Üniversite gelişimi boyunca çeşitli sivil toplumlarda yöneticilik yaptı.



Bir yıl süreyle Halk Bankası'nda görev yapıldıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakamlık Adaylığı sınavını kazanarak, Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.

Rize Valiliği'nde il merkez stajını, Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde kaymakam refiklik stajını tamamladı.

Aksaray Ağaçören ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Edirne'de mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajını yerine getirdi.

Yurtdışı stajı İngiltere kapsamında Sheffield Üniversitesi'nde dil eğitimi aldı.

106. Dönem Kaymakamlık Kursunun ardından 2020-2022 yılları arasında Isparta-Uluborlu ve 2022-2024 yılları arasında Şanlıurfa Halfeti Kaymakamı olarak görev yapan Erdoğan, 1 Temmuz 2024 tarihinde Diyarbakır Çınar Kaymakamlığına atandı.

Evli ve bir çocuk babası olan Erdoğan, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.