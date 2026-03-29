Son Mühür- Uşak-Ankara hattında yaşanan skandal gelişmeler İzmir'e uzandı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın belediyeye yönelik tüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınmasından çok, 57 yaşındaki Yalım'ın 21 yaşındaki bir kadınla otel odasında yakalanması oldu.

CHP lideri Özgür Özel'in ''Ben o görüntüler adında milletimden utandım. Bu rezillikler olduğu için milletimden özür diliyorum'' demek zorunda kaldığı skandal, Bornova Belediyesi'ne de sıçradı.

Skandalın detaylarını tek tek anlattı...



Özkan Yalım'ın ilişkisi olduğu bir kadını, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin belediye şirketinde işe yerleştirdiği, skandalın patlamasının ardından da apar topar söz konusu kadının işte çıkarıldığı öne sürüldü.

TGRT Haberde Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programına katılan gazeteci Ece Sevim, Uşak-Bornova hattında yaşanan rezaletin detaylarını anlattı.

''İki genç hanımefendi var. Bunlardan birisi Uşak Belediyesi'nde işe alınmış ancak fiili olarak belediyede çalışmadığına yönelik tespit var. Diğeri de Bornova Belediyesi'nde işe alınmış. Bize gelen bilgilere göre Özkan Yalım'ın Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'den ricası neticesinde hanımefendiyi Bornova Belediyesi'nde işe almışlar, diğer hanımefendi de Uşak Belediyesi'nde işe almışlar.

Çalıştığı yer pavyon iddiası...

Bornova Belediyesi'nde işe alınan hanımefendi bu olaylar patlayınca apar topar hemen işten çıkarılmış. Hanımefendi daha öncesinde Özkan Yalım'ın Uşak'taki bir müzikholünde çalışıyormuş. Daha sonra belediyede işe başlamış'' diye konuştu.

Ece Sevim'in açıklamalarına destek veren gazeteci Ferhat Murat, Sevim'in müzikhol olarak tanımladığı yerin pavyon olduğuna dikkat çekti.

Ece Sevim, ''Düğün salonuna dönüşmüş bir yer. Müzikhol diye aktardılar, bilemiyorum'' ifadelerini kullandı.

Ferhat Murat iddiasının arkasında durarak, söz konusu işletmenin müzik ve dans gösterilerinin olduğu bir mekan olduğunu savundu.

Yeniden söz alan Ece Sevim, ''Yalım Garden isimli işletmede çalışanların Uşak Belediyesi'nde kadrolu haline getirildiğini ve sigortalarının belediye tarafından yatırıldığını'' söyledi.

AK Parti skandalın peşini bırakmıyor...



AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, skandalın patladığı ilk saatlerde iddiaların Bornova Belediyesi'ne uzandığına dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

Kaya'dan hesap verin çağrısı...



“Bornova Belediyesi'ni şahsi yakınlıklarının aparatı haline getirenler, İzmir kamuoyuna hesap vermelidir!” çağrısında bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da,

“Eğer bu personelin işe alımı ile ilgili her şey usule ve etik değerlere uygunsa, neden kamuoyu baskısı olunca Uşak'ta işten çıkartılıp İzmir Bornova Belediyesi'nde istihdam edildi. Neden gözaltı kararıyla aynı gün işten çıkartıldı?

Milletin kurumları, İzmir'in belediyeleri eşe dosta kadro dağıtma yeri değildir. İzmir'in belediyeleri, şahsi ilişkilerin taşındığı ara durak olamaz'' mesajı vermişti.