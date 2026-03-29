İzmir’in Bornova ilçesinde yaşanan olay, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Edinilen bilgilere göre, bir manav henüz belirlenemeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Kontrolünü kaybeden şahıs, iş yerindeki plastik kasaları ve ürünleri yola savurmaya başladı.

Satırla saldırmaya çalıştı

Öfkesi giderek artan şahıs, eline aldığı satırla yoldan geçen vatandaşlara yöneldi. Çevrede bulunan kişiler büyük panik yaşarken, saldırı girişimi mahallede kısa süreli kaosa neden oldu. Vatandaşlar can güvenliklerini sağlamak için hızla bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine polis harekete geçti

Olayı gören çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sokakta tehlike oluşturan şüpheliye müdahale etti. Güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı.

O anlar kameraya yansıdı

Yaşanan olay, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Görüntülerde sokağa saçılan kasalar ve polis ekiplerinin şüpheliye müdahale anları yer aldı.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından yetkililer tarafından inceleme başlatılırken, şüphelinin sinir krizi geçirme nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğü öğrenildi.