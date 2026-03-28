Küçükçekmece’de yer alan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi, "Benim Adım Özgürlük 'Sanatın, Sözün ve Özgürlüğün Buluşması'" başlıklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Programa katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, demokratik mücadele ve toplumsal dayanışma vurgusu yaptığı konuşmasında önemli mesajlar verdi. Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk sürecinde bir yılın geride kaldığını hatırlatan Özel, bu süreçte sergilenen birlikteliğin önemine değindi. Zorlu koşullara rağmen geri adım atmadan mücadeleyi sürdürdüklerini ifade eden Özel, toplumun her kesiminin ülkenin geleceği üzerinde payı olduğunu belirtti.

Dayanışma ruhunun altını çizen Özel, "100'üncü eylemi Çanakkale'de yaptık geldik ve buradan 101'inci eyleme, Kuşadası'na koşuyoruz. Ancak bu ülkenin gazetecisi de sanatçısı da iş insanı da bu ülkenin yarınlarından bizim kadar sorumludur. Hiç değilse hapisteki meslektaşlarına karşı olan sorumluluklarını hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

“Bu baskıya teslim olacak mıyız?”

Türkiye’de özgür düşüncenin yoğun bir baskı kıskacında olduğunu savunan CHP lideri, sessiz kalan kesimlere şu sözlerle seslendi: "Bu baskıya teslim olacak mıyız? Yoksa direnecek miyiz? 'Başıma bir şey gelir.' diye susan gazetecilere soruyorum. Konuşana, yazana, mücadele edene, arkadaşlarına sahip çıkana, gerekirse gidip hapiste yatana değil. Ama bu sisteme karşı susanlara söylüyorum. Gitmekte olan bir iktidarın tehditlerine boyun mu eğeceksiniz? Yoksa kaleminizi savunacak mısınız? Sanatçılara sesleniyorum. Bu gece burada olanlara, meydanlarda bizim de olanlara, yüreğindeki sanat ateşiyle özgürlük ateşimize güç verenlere değil. Susanlara soruyorum. Sözünüzü, sazınızı duvara mı asacaksınız? Yoksa bu milletin türküsünü bizimle birlikte cesaretle söyleyecek misiniz?"

Siyasi isimlerin ve çok sayıda davetlinin hazır bulunduğu organizasyona CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Dilek Kaya İmamoğlu da katılım sağladı. Sanatçıların ezgileri ve halk oyunları gösterileriyle renklenen program, özgürlük temalı sunumlarla sona erdi.