Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Katar’da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

Özel, paylaşımında kazada hayatını kaybeden şehitler için Allah’tan rahmet dileyerek, ailelerine ve yakınlarına sabır temennisinde bulundu. Mesajında milletçe derin bir üzüntü yaşandığını vurgulayan Özel, “Acımız büyük. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Katar’da yaşanan helikopter kazası sonrası Türkiye genelinde birçok siyasi isim ve kurumdan da taziye mesajları gelirken, olay kamuoyunda büyük üzüntü yarattı.

Özel'in mesajının tamamı şu şekilde;

"Katar’da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Acımız büyük. Milletimizin başı sağ olsun."