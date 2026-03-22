Son Mühür / Atakan Başpehlivan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda toplumsal dayanışma ve bayramların önemine dikkat çekti. Ekmen, mesajında Gazze’de yaşananlar, İran’a yönelik saldırılar ve Türkiye’deki ekonomik koşullara vurgu yaptı.

"Ramazan'ı derin bir hüzünle geçirdik"

Ekmen, Ramazan ayını “Ramazan’ı derin bir hüzünle geçirdik” diyerek değerlendirdi. Gazze ve İran’daki gelişmelerin yarattığı acının yanı sıra, Türkiye’de demokrasi, hukuk, adalet ve özgürlük alanlarında yaşanan gerileme ile emekli ve asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşların sıkıntılarının da bayrama gölge düşürdüğünü ifade etti.

"Bayram, huzur ve refah getirsin"

Mesajında vatandaşlarla yapılan saha ziyaretlerine de değinen Ekmen, “Bayram, huzur ve refah getirsin” diyerek Kocaeli, Yalova, Bursa, İstanbul, Mersin, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Ankara’da halkla bir araya gelindiklerini aktardı. Bayramın ülkeye huzur, adalet ve refah getirmesi temennisinde bulunan Ekmen, Gazze’de barışın hâkim olması ve Türkiye’de vatandaşların hukuk, adalet ve refah içinde yaşaması dileklerini paylaştı.