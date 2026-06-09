Son Mühür-Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının sonrasında tarihinin en gerilimli günlerinden birini yaşıyor.

Meclis’te bugün saat 13.30’da yapılması planlanan grup toplantısı, Kılıçdaroğlu ve Özel'in güç savaşına sahne olacak.

Göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ile kürsüyü bırakmayacağını ilan eden Özgür Özel aynı saatte konuşma yapacağını duyurdu.

Gelişmeler üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) alarm durumuna geçti. Şafak vaktinden itibaren Meclis kampüsü çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

"Pavyoncu Özgür, Zıp Zıp Mahir"

Grup toplantısına saatler kala, Türkiye’nin dört bir yanından gelen partililer Meclis girişlerini doldurdu. TBMM Dikmen ve Çankaya kapıları önünde konuşlanan çevik kuvvet ekipleri etrafı abluka altına almıştı.

Kapı önünde toplanan grupların bir kısmı Özgür Özel, diğer kısmı ise Kemal Kılıçdaroğlu lehine sloganlar atmaya başladı.

Özgür Özel destekçileri, "Hain Kemal" sloganı atarken Kılıçdaroğlu cephesinden ise, "Pavyoncu Özgür, Zıp Zıp Mahir" sesleri yükseldi.

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