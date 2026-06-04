Özgür Özel, kendilerine dayanışma ziyaretinde bulunan Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Heyeti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ise Özel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Bu olağanüstü süreçlerde ilkleri hep birlikte yaşıyoruz!"

Görüşmenin ardından konuşan Özel, "Değerli arkadaşlar, parlamentodayız. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaşananlar, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yargı eliyle partimize yaptığı darbe girişiminden sonra parlamento grubumuzun yeni genel merkezimiz olduğunu söylemiştik. Bu yaşanan süreçle ilgili kardeş partimiz Alman Sosyal Demokrat Partisi - SPD bugün bize bir dayanışma ziyaretinde bulundu. Tabii bu olağanüstü süreçlerde ilkleri hep birlikte yaşıyoruz. Sayın Ümit Özdağ’ın gece 03.00’deki dayanışma ziyaretini takip etmiştiniz genel merkezimizde. Bu kez de kardeş partimiz akşamın bu vaktinde, saat 22.30’da bir dayanışma ziyaretine geldi." dedi.

Heyeti tanıttı!

Heyeti tanıtan Özel, "Ben kısaca heyetten bahsetmek isterim. Heyete Alexander Schweitzer başkanlık ediyor, SPD’nin Genel Başkan Yardımcısı. Kendisi Alman hükümetinde Şansölye Yardımcısı ve Maliye Bakanı olan dostlarımız Lars Klingbeil’in bir dayanışma mektubunu da bana ilettiler. Katarina Barley, Avrupa Parlamentosu’nda Başkan Yardımcısı. Serdar Yüksel, değerli dostum, Almanya’da Milletvekili. Philipp Türmer, SPD Gençlik Kolları Başkanı. Tobias Cremer, Avrupa Parlamentosu Milletvekili. Yine heyete uzmanlar eşlik ediyor. Friedrich Ebert Stiftung - FES’in Türkiye Temsilcisi ve Almanya’daki yöneticileri de heyete eşlik ettiler. Ben kendilerine göstermiş oldukları sıcak dostluk ve dayanışma için bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

