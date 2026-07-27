Son Mühür- Özgür Özel'in liderliğinde siyasi yaşama etkili bir giriş yapan Yeni Parti'ye CHP'nin cevabı İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı üye katılım toplantısı olmuştu.

Ancak, Gürsel Tekin öncülüğünde İstanbul il örgütünün gövde gösterisi toplantısına sahte figüran tartışması damga vurdu.

Cast ajanslarından parayla figüran tartışmalarının gölgesinde kalan CHP'ye bir kötü haber de Mersin'den geldi.

2018-2023 yılları arasında CHP Mersin İl Başkanı olarak görev yapan avukat Adil Aktay'ın Özel'in Yeni Partisi'ne geçeceği öğrenildi.

Sahibinden satılık deniz manzaralı il başkanlığı...



Ancak, Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP Genel Merkezi açısından asıl dikkat çekici olan detay Adil Aktay'ın geçişi değil, Adil Aktay'ın sahibi olduğu ve CHP Mersin İl Başkanlığı binası olarak kullanılan ticari yapının satışa çıkarılması oldu.

Adil Aktay, deniz manzaralı lüks ticari binasını sarı site olarak bilinen adreste satışa çıkardı.

Tam 3.8 milyon dolar...



Gazeteci Engin Balım,

''Niye bu kadar büyük kavga veriliyor anladınız mı?! CHP’nin Mersin’deki il binası 179 milyon TL’ye satışa çıkarılmış, yani 3.8 milyon dolar, arkası deniz…

Mülk sahibi de eski il başkanı Adil Aktay diye biliyorum. Kendisi Kılıçdaroğlu döneminde il başkanıydı, şimdi kulislerde Yeni Parti’ye geçeceği konuşuluyor'' hatırlatmasında bulundu.

Milletvekili adaylığı için istifa etmişti...



Yaklaşık beş yıl botunca CHP Mersin İl Başkanı olarak görev yapan Adil Aktay, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğu 2023 seçimleri öncesi milletvekili adayı olabilmek için il başkanlığı görevinden istifa etmişti.

