İzmir’den Aydın'ın Didim kıyılarına uzanan insan kaçakçılığı ağı, emniyet güçlerinin eş zamanlı operasyonuyla çökertildi. Yasadışı geçişleri organize eden şebekeye yönelik Söke ve İzmir’deki altı adrese birden baskın yapıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir dahil birçok adrese operasyon yapıldı

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve olay faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda Mavişehir Mahallesi'ndeki makilik alanda 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenlerin yaklaşık 30 metre uzağında ise terk edilmiş halde bir bot bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından, düzensiz göçmen geçişini organize ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik Söke ilçesi ile İzmir'deki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzensiz göçmenlerin İzmir'den Didim'e taşınmasında kullanıldığı belirlenen bir otomobile de el konuldu.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Operasyonda M.C., M.S.A., M.H.Y., T.I., R.G. ve E.B.Ş. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.