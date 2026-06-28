CHP Grup Başkanı Özgür Özel İzmir'e geldi. Haberi alan vatandaşlar, Özel'in ziyaret programını araştırmaya başladı. Peki, Özgür Özel İzmir programı ne zaman, saat kaçta? Özgür Özel hangi ilçelere gidecek? Özgür Özel İzmir'de kimlerle görüşecek? İşte çok merak edilen o soruların yanıtları...

ÖZGÜR ÖZEL İZMİR'E NE ZAMAN GELECEK? İLÇE ZİYARET SAATLERİ NELER?

29 Haziran Pazartesi düzenlenecek olan İzmir programının saatleri ve gidilecek yerler açıklandı. Özgür Özel'in yarınki ziyaret takvimi şu şekilde ilerleyecek:

09.30 – Bayındır: Program, Bayçikoop bünyesindeki kahvaltı organizasyonuyla başlayacak.

11.00 – Ödemiş: Özel ve beraberindeki heyet, Ödemiş ilçesinde düzenlenen "Halkla Buluşma" etkinliğine katılım sağlayacak. Barış Yarkadaş, İBB'ye ateş püskürdü: "Kadir İnanır'ın cenaze törenini siyasi tartışmaya alet ettiler!" İçeriği Görüntüle

13.00 – Kiraz: Kiraz ilçesinde esnaf ziyareti yapılacak ve bölge sakinlerinin talepleri dinlenecek.

14.30 – Beydağ: Beydağ ilçesindeki köy kahvesi ziyareti gerçekleştirilecek ve buradaki keşkek ikramına katılım sağlanacak.

16.00 – Tire: Tire Belediye Başkanlığına resmi bir ziyaret gerçekleştirilecek.

ÖZGÜR ÖZEL GÜNDOĞDU MEYDANI PROGRAMI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İlçelerdeki temasların tamamlanmasının ardından program kentin merkezine taşınacak. Merkez ilçelerdeki takvime göre Özgür Özel için bir karşılama programı organize edilecek.

Gündoğdu Meydanı'ndaki karşılama saati 18.30 olarak açıklandı. Buradaki programın ardından, günün son ziyareti saat 19.00'da Pasaport Vapur İskelesi karşısında yer alan yeni il binasına yapılacak ve İzmir programı bu noktada tamamlanacak.