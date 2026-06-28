Türkiye'de pek çok şehri etkisi altına alan olumsuz hava koşulları denizlere de yansıdı. Çok sayıda ilde denize girmek geçici bir kararla yasaklandı. Denize giriş yasağı getirilen bölgeler resmi kurumlarca tek tek açıklandı. Peki, hangi şehirlerde deniz girmek yasak? İzmir'de denize girmek yasaklandı mı? İşte konuya dair merak edilen tüm o soruların yanıtları...

İZMİR'DE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI MI?

Hava muhalefeti nedeniyle dalga boyunun yükseldiği kuzey kıyılarının aksine, Ege Bölgesi'nde şu an için benzer bir olumsuzluk yaşanmıyor. İzmir ve çevresindeki turistik ilçelerde denize girme yasağı bulunmuyor.

Denize girme yasağı kararları Karadeniz ve Marmara Bölgesi'ndeki hava şartlarına bağlı olarak alındı. İzmir genelindeki plajlarda vatandaşlar güvenli bir şekilde denize girmeye devam edebilecek.

DENİZE GİRMEK HANGİ İLLERDE VE İLÇELERDE YASAK?

Yetkililerden gelen son dakika açıklamalarına göre deniz yasağı şu an için 5 ilin belirli ilçelerini kapsıyor. Girişlerin geçici süreyle durdurulduğu o iller ve ilçeleri şöyle:

Tekirdağ: Saray

Kırklareli: Vize

Sakarya: Karasu, Kocaali, Kaynarca

Düzce: Akçakoca Aydınlı milli atletlerden İzmir’de çifte başarı! 110 metre engellide zirveyi bırakmadılar İçeriği Görüntüle

Kocaeli: Kandıra (Kerpe, Kovanağzı ve Miço plajları yasak kapsamı dışında bırakıldı)

DENİZE GİRİŞLER NEDEN YASAKLANDI?

Karadeniz'de etkisini artıran rüzgâr ve buna bağlı olarak gelişen dalga nedeniyle denize girmek yasaklandı. Bu durumun yüzücüler için hayati risk oluşturma ihtimaline karşı valilikler ve kaymakamlılar tedbir amaçlı olarak bu kısıtlamayı getirdi.