Son Mühür / Atakan Başpehlivan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenen törene gönderdiği çelengin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından içeri alınmamasını eleştirdi.

Barış Yarkadaş: Utanç kaynağısınız

İki gün önce hayatını kaybeden usta sanatçı Kadir İnanır’ın Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde gerçekleşen törene CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği çelengin İBB yönetimi tarafından içeri alınmamasını eleştiren gazeteci Barış Yarkadaş, cenaze töreninin bile siyasi tartışmaya alet edildiğini belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne eleştiriler yöneltti.

“Cenaze törenini bile siyasi tartışmaya alet ettiniz”

Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekibinin insanlık dışı bir uygulamaya imza attığını savunan ve Kadir İnanır’ın cenazesine saygı duymadıklarını belirten Yarkadaş, konuyla iligli şu ifadeleri kullandı:

“Bu kafayla devam et İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Çelengin içeri alınmaması ile İnanır Ailesi’nin bir ilgisi yok. Sahneyi yöneten İBB’cilerin insanlık dışı bir uygulaması bu sizin Kadir İnanır’ın cenazesine bile saygınız yok. Ahlaksızlar, cenaze törenini bile siyasi tartışmaya alet ettiniz. Utanç kaynağısınız”