TBMM Genel Kurulu, 30 Haziran Salı günü haftalık çalışmalarına başlarken masasında oldukça kritik iki büyük dosya bulunuyor. Bir tarafta sözleşmeli erlerin sivil memurluğa geçiş şartlarını ve askeri personelin istifa süreçlerini yeniden düzenleyen kanun teklifi var. Diğer yanda ise uzayan mahkeme sürelerine neşter vuran ve güncel dolandırıcılık cezalarını güncelleyen yeni yargı paketi bekliyor. Milyonların gözü kulağı Ankara'dan gelecek oylama haberlerine çevrilirken, vatandaşlar "12. Yargı paketinin maddeleri neler?" ve "TSK kanun teklifi kimleri kapsıyor?" sorgularına hız verdi.

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN YASALAŞACAK, İÇİNDE NELER VAR?

Genel Kurul'da bu hafta görüşmelerine başlanacak olan "12. Yargı Paketi", mahkeme koridorlarındaki yığılmaları önlemeyi ve yargılama süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Taslağın oylanıp resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte idare mahkemelerinde tek hakimle çözülecek davaların kapsamı iyice genişliyor. Mahkeme sürelerini uzatan en büyük etkenlerden birine de el atılıyor; artık hakim veya savcılar kendi hukuki bilgileriyle çözebilecekleri sıradan konularda gereksiz yere bilirkişiye başvurursa uyarı cezası alıyor. Vatandaşın adalet bekleme süresini kısaltmak için duruşmalar arasındaki zaman diliminin en fazla 3 ay olması kurala bağlanıyor.

Pakette kamuoyunun yakından takip ettiği suçlara yönelik de kritik adımlar yer alıyor. İşkence, eziyet ve kamu görevlilerinin vatandaşa yönelik kötü muamele suçlarında artık "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" (HAGB) kararı kesinlikle uygulanmıyor. Son dönemde çığ gibi büyüyen ve kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen dolandırıcılık vakaları için de yeni bir sınır çiziliyor. Hesabını haksız menfaat için kullandıranların cezası, suça iştirak oranının sadece bilgi paylaşımıyla sınırlı kalması durumunda yarı yarıya indiriliyor. Öte yandan sözleşmelerde faiz oranı belirtilmemişse, ödemeler Merkez Bankası'nın reeskont oranının yüzde 80'i üzerinden hesaplanıyor. Danıştay'daki daire sayısını 10'a düşürme süresi de 4 yıl daha uzatılıyor.

MECLİS'TE BU HAFTA NELER GÖRÜŞÜLECEK? TSK KANUN TEKLİFİNDE NELER VAR?

Meclis'in salı günü başlayacak yoğun mesaisinde yargı paketiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ilgilendiren önemli düzenlemeler de oylamaya sunuluyor. Yeni teklife göre, askerlik hizmetini yapanlar hariç olmak üzere TSK'dan ayrılan subaylar artık muvazzaf personel olarak orduya geri dönemiyor. Devlete olan mecburi hizmet süresi bitmeden istifa eden veya ilişiği kesilen askeri tabipler ve diş hekimleri, hesaplanacak süre boyunca sivil hayatta da mesleklerini icra edemiyor.

Düzenlemede en çok beklenen müjdelerden biri ise sözleşmeli erbaş ve erlere veriliyor. En az 7 yıl başarıyla görev yapan ve sicil belgesi olumlu olan askerler; infaz koruma memuru, bekçi, orman muhafızı, zabıta, itfaiye eri veya şoför olarak diğer kamu kurumlarına atanma hakkı kazanıyor. Sözleşmeli personelin uzman erbaşlığa geçiş sürecinde ise kurallar netleşiyor; adayların fiziki yeterlilik testi ile yazılı veya sözlü mülakatları başarıyla geçmesi şartı aranıyor.