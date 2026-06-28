Tahıl üretimiyle bilinen Haymana'nın Yaylabeyi Köyü'nde ilk kez yetiştirilen sarımsakların hasadı başladı. Çeşitli illerden gelen işçiler kavurucu sıcağa rağmen tarlalarda yoğun mesai harcarken, elde ettikleri başarıyla ilçede yeni bir dönemin kapısını aralayan üreticiler ve tarım yetkilileri, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine üretim sürecini ve gelecek hedeflerini anlattı.

Sarımsak ekmeye nasıl karar verdiğini anlatan çiftçi Galip Gencer, ilçenin iklim avantajlarına dikkat çekerek, "Kastamonu’da oluyor da burada niye olmuyor, aynı kriterlere sahip olduğu için sarımsağı ekmeye başladık. Çok da memnun kaldık. Sarımsağımız daha kaliteli oldu. Kastamonu’da çok ekildiği için aroması biraz düşük. İyi de verim alıyoruz. Herkese sarımsak ekmesini tavsiye ederim, kazancı bol" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl deneme amacıyla 65 dönüm ektiğini ve 2 ton verim aldığını söyleyen Gencer, kendi ürettikleri tohumla yola devam ettiklerini ve kalitenin bu sene daha da artacağını belirtti.

"DENEMEYİ ÇOK SEVEN BİR ÇİFTÇİYİM"

Başarısının tesadüf olmadığını ve toprağa emek vermenin önemini vurgulayan Gencer, şunları kaydetti:

"Denemeyi çok seven bir çiftçiyim. Denedik, başardık. Herkes de başaracağına eminim. Yeter ki çalışmasını bil, emeğini çek. Başarılmayacak diye bir olay yoktur çiftçilikte. Herkes aynı işi yapabilir."

Haymana'nın nemsiz ikliminin büyük bir avantaj olduğunu belirten Gencer, "Sarımsak fazla nemi sevmez, daha kaliteli olur. Bu sene 250 dönüm ektim, 350 ton sarımsak bekliyorum. Herkesin ekip başarılı olmasını isterim. Haymana’da bir sarımsak pazarı kurulsun. Herkes gelsin burada beğendiğini alsın beğenmediği tarlada kalsın" diye konuştu.

Piyasaya ve maliyetlere dair de değerlendirmelerde bulunan üretici, "Ortalama 180-190 liraya tarlada alıyorlardı. Tohumluk olarak biz 250’ye aldık geçen sene ama bu sene pazar nasıl kurulur, kaç para olur onu piyasa bilir. Bu sene onuncu ayda ektik sarımsağı. Baharda ekilir ama onuncu ayda ekilen sarımsak daha kaliteli oluyor, masrafı daha düşük oluyor. Öbürünü on kere sulaman gerekir bunu beş suyla kurtarabiliyorsun" dedi. İşçilik dışında en büyük zorluğun bakım olduğunu kaydeden Gencer, "Bu sene zararsız çıkarsak 500 dönüm ekmeyi düşünüyorum ben" sözleriyle hedefini büyüttüğünü dile getirdi.

ALTERNATİF BİR GELİR KAYNAĞI

Haymana İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ozan Volkan Cihan ise bölgenin kumlu tınlı toprak yapısının ve iklim şartlarının sarımsak üretimi için son derece uygun olduğunu vurguladı. Üretim sürecini teknik ekiplerle yakından takip ettiklerini belirten Cihan, "Biz de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak teknik ekiplerimizle üretim sürecini yakından takip ettik. Her türlü teknik desteği kendisine sağladık. Şu an Haymana civarında 270 dekar gibi bir alanda sarımsak üretimi gerçekleştiriyor. Amacımız bu alanı daha da büyütmek, geliştirmek, çiftçilerimize alternatif bir gelir kaynağı sunmak. Konunun yakından takipçisiyiz" ifadelerine yer verdi.

Haymana Ziraat Odası Başkanı Suat Devran, ilçenin tarımsal potansiyeline dikkat çekerek yeni ürüne tam destek vereceklerini açıkladı. Devran, şu ifadeleri kullandı:

"Sarımsağımız da çok güzel bir şekilde çıktı. Haymana’da tarım arazisi olarak 1 milyon 650 bin dekar alana sahibiz. 100 bin dekara yakın da sulu yerimiz var. En büyük ürünümüz de şu anda sarımsak. KDV’si çok yüksek olan bir üründür. Galip abim Haymana’mıza güzel bir ürün getirdi, iyi bir cesaret gösterdi ve bu sarımsağı ekti. Biz de bunu yaygınlaştıracağız. İl Müdürümüze de bunu söyleyip sarımsağımızı tarım havzasına alıp bunun desteğini daha çok vermesini talepte bulunacağız. Tarım havzasına girip de sarımsağımıza destek verdiği zaman çiftçimiz daha mutlu bir şekilde ekecek. Bugün planlı üretim desteği veriliyor ama biz ayrıca bir prim talebinde bulunacağız."

Köydeki su altyapısına ve ürün çeşitliliğine değinen Yaylabeyi Köy Muhtarı Murat Bay ise, "Sulu tarım yapılıyor burada. Şeker pancarı, soğan, sarımsak, kavun, karpuz tarımda aklınıza ne gelirse hepsi yetişiyor köyümüzde. Tek eksiğimiz köyümüzün su sorunu. Devlet Su İşleri de şu anda köyümüze bir yeraltı barajı yapıyor. Bir an önce onların bitirmesini istiyoruz" diyerek yetkililere seslendi.