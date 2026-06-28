İzmir merkezli dört ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon, belediye koridorlarında büyük bir yankı uyandırdı. İnşaat ve imar süreçlerinde rüşvet iddiaları üzerine 25 Haziran'da gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, beraberindeki 25 kişiyle birlikte adaletin karşısına çıktı. Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirilen isimlerin hakimlik sorgusu tamamlanırken, vatandaşlar "Onur Yiğit serbest mi kaldı, cezaevine mi girdi?" sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI MI? ONUR YİĞİT'E NE OLDU?

Gün boyu süren savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen isimler hakkındaki karar belli oldu. Savcılık, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'i tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Ancak hakimlik, savcılığın tutuklama talebini reddederek Başkan Yiğit hakkında "konutu terk etmeme" yani ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Aynı soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan Balçova Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır için de ev hapsi kararı verildi. Yani Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve meclis üyesi Doğuş Bayır tutuklanmadı, ancak ikili için ev hapsi şartıyla yargılanma süreçleri devam ediyor.

BALÇOVA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE, MECLİS ÇOĞUNLUĞU KİMDE?

Operasyonların odağındaki Balçova Belediyesi, halihazırda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi altında bulunuyor. 2024 yılında yapılan son yerel seçimlerde CHP'nin adayı Onur Yiğit, oyların yüzde 61'inden fazlasını alarak başkanlık koltuğuna oturdu.

İlçenin karar alma mekanizması olan belediye meclisinde de tablo değişmiyor. Balçova Belediyesi meclis çoğunluğu yine açık ara farkla Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) elinde bulunuyor. Seçimlerde meclis oylarının yüzde 58'ini toplayan CHP, 25 kişilik belediye meclisinde en fazla üyeye sahip olan parti konumunu koruyor. İkinci sırada ise oyların yüzde 22'sini alan AK Parti meclis grubu yer alıyor.