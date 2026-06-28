Son Mühür- Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, bugün saat 15.56'da Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Sarsıntı çevre ilçelerde de net bir şekilde hissedildi. Kısa süreli panik yaşayan bazı vatandaşlar açık alanlara çıktı.

Sarsıntı yer kabuğunun 11 kilometre altında oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin detaylarını paylaştı. Merkez üssü Sındırgı olan sarsıntı, yerin 11.33 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, yüzeye yakınlığı nedeniyle bölgede güçlü bir titremeye yol açtı.

Hasar veya can kaybı yok

AFAD ve yerel ekipler depremin hemen ardından sahada inceleme başlattı. İlk resmi tespitlere göre ilçede ve köylerinde herhangi bir bina yıkılmadı, yaralanan olmadı. Ekiplerin bölgedeki kontrol çalışmaları sürüyor.

Bir ay sonra yeniden hareketlendi

Geçmişte deprem fırtınalarının yaşandığı Sındırgı, uzun süren sessizliğini bu sarsıntıyla bozdu. İlçede en son deprem 30 Mayıs 2026 tarihinde kaydedilmişti. Yaklaşık bir aylık durgunluğun ardından gelen bu yeni sarsıntı, bölgedeki sismik hareketliliği yeniden gündeme getirdi. Öte yandan 2025 yılında yaşanan ağustos ve ekim aylarındaki 6,1 ve 6,0 büyüklüğündeki depremlerin ardından Sındırgı sık sık artçı depremcikler ile gündeme geliyordu.

