Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekiplerinin, zorlu coğrafyasıyla bilinen İkiyaka Dağları’nda yürüttüğü mesai dikkat çekiyor. İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Sat Gölleri yolunu ulaşıma açmak için çalışan ekiplerin mücadelesi, çetin kış şartlarının geride kaldığı bugünlerde doğaya adeta meydan okunduğunu gözler önüne seriyor.

"KAR KALINLIĞI 6 METREYİ BULUYOR"

Batı illerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu dönemde, Yüksekova’nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 6 metreyi buluyor. İş makinelerinin boyunu aşan devasa kar kütleleri arasında ilerlemekte güçlük çeken ekipler, kardan tüneller açarak ilerleyişini sürdürüyor. Kepçenin yetersiz kaldığı ve kar tabakasının sertleştiği zorlu alanlarda ise tam da bu noktada devreye ekskavatörler giriyor.

"ÇIĞ TEHLİKESİNE RAĞMEN GECE GÜNDÜZ MESAİ"

Sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle zaman zaman çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalan ekipler, vatandaşların ve yaylacıların mağdur olmaması için çalışmalarına 7/24 esasıyla devam ediyor. Yetkililer, bölgedeki kar hacminin oldukça yüksek olduğunu belirterek, Yüksekova’nın birçok noktasında yol açma ve genişletme çalışmalarının temmuz ayının sonlarına kadar devam edeceğini bildirdi.