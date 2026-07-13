Son Mühür- CHP Genel Merkezi'yle köprüleri atmasına rağmen Yargıtay'dan gelecek haberi gerekçe göstererek yeni parti arayışında fren yapan Özgür Özel'in atacağı adım merakla bekleniyor.

Yeni parti arayışında gecikmenin nedeni konusunda yaşanan kafa karışıklığının nedeni konusunda dikkat çekici iddia deneyimli gazeteci Sabahattin Önkibar'dan geldi.

''Kulis bilgilerine göre Özgür Özel'le, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında görüş ayrılıkları varmış. Özgür Özel ve onunla beraber olanlar yeni parti CHP'nin benzeri olmalı derken Ekrem ve Mansur Beyler Türkiye partisi olmalı noktasında ısrarlıymış'' hatırlatmasında bulunan Önkibar,

''Kuruluş da yaşanan gecikme ve belirsizlik de biraz bundanmış.



Özgür Özel grubu Cumhuriyet Halk Partisi çizgisinden çıkılırsa klasik CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu tarafına kayabileceği endişesi taşıyormuş.

Ekrem İmamoğlu ve Mansurcularsa CHP çizgisinde yeni bir partiyle Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmenin mümkün olamayacağını söylüyorlarmış.

Daha somut bir ifadeyle Özgür Özel özellikle Mansur Yavaş'ın ''PKK ve DEM Partisi'yle aramıza mesafe koyalım'' teklifine soğuk bakıyormuş.

Aynı şekilde yeni parti vitrinine milliyetçi kesimden sağdan bilinen, tanınan isimlerin alınmasına da mesafeliymiş.

Özgür Özel yine İmamoğlu'nun istediği Turgut Özal'ın ANAVATAN Partisi'ne benzer bir parti görüntüsüne de karşıymış. Özetle taraflar arasında yeni partinin vitrininden topluma sunulmasına kadar pek çok başlıkta anlaşmazlık varmış.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin başına bela eden Önder Sav'la siyasi başarısızlığı kanıtlı olan Murat Karayalçın'ın etkisinde olan Özgür Özel, yeni parti oluşumunda kendi görüşlerinde ısrarlıymış'' değerlendirmesinde bulundu.



Özel'in tutuklanma ihtimali de...



''Yeni partinin gecikmesinde diğer bir etkenin Özgür Bey'in tutuklanma endişesi olabilir diyenler de var'' vurgusunda bulunan Sabahattin Önkibar,

''Yeni parti CHP'nin bir benzeri olacaksa öyle bir maceraya yani yeni bir parti kurmaya emin olun hiç gerek yok. Böyle bir partiyle AK Parti ve Erdoğan mağlup edilemez. Çünkü CHP'nin oyu belli. Esas olan iktidarı süpürmekse yapılması gereken yeni bir yol bulmak, yeni bir yol açmak, yol yapmaktır'' diye konuştu.



Vasatlığın altında ahmaklıktır...



''Saray, CHP'ye yargı darbesi yaptırarak iklim ve ortam hazırlamışken bunu değerlendirmemek anlaşılır bir durum değil. Yaşananlarla bir kapı açıldı. Muhalif cenaha CHP dışındakileri bile kucaklayacak oluşum için tarihi bir fırsat ortaya çıktı.'' diyen Sabahattin Önkibar,

''AK Parti'nin yaptığı hatayı değerlendirmeyip ikinci bir CHP kurmak, vasatlığın altında ahmaklıktır. Yapılması gereken AK Parti karşıtı olanları tek bir bayrak altında toplamaktır'' önerisini savundu.



Özel'in çevresinde kraldan çok kralcılar var...



Sabahattin Önkibar,

''Kraldan çok kralcılar ''Özgür Özel'i de kuşattı ve solun Tayyip Erdoğan'ı sensin halkın tavrı ortada, İmamoğlu ve Yavaş'ı umursama'' diyorlar. Kesin bilgiyle söylüyorum, durum budur. Özel'in yanında fitne fucurcular cirit atıyor. Zira amaçları Özel hakim olursa kendilerine yer bulacaklar. Kendilerine yer açmak istiyorlar.

CHP kamuoyunu uyarmak istiyorum, sorun sadece Dersimli Kemal değil, Özgür Özel'in çevresinde de benzer emareler var'' mesajı verdi.

