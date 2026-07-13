Son Mühür - Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma dosyası yeniden açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "tasarlayarak kasten öldürme" ve "terör örgütü üyeliği" suçlamalarıyla 25 şüpheli gözaltına alındı.

25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta meydana gelen helikopter kazasına ilişkin dosyanın 12 Haziran 2026'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmesinin ardından, sabah saatlerinde 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

30 ilde dev operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda "silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" ile "tasarlayarak kasten öldürme" suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli belirlendi. Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin cezaevinde, 2 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bakan Gürlek'ten açıklama

Soruşturmaya ilişkin son gelişmeleri paylaşan Akın Gürlek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla adli ve kolluk birimlerinin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti:

"Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma, milletimizin vicdanında derin yer edinmiş, yıllardır aydınlatılması beklenen dosyaların başında gelmektedir.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tevdi ettiği görev ve sorumluluk çerçevesinde, milletimizin adalet beklentisine yanıt vermek bizim için en büyük sorumluluktur. Aradan kaç yıl geçerse geçsin; hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir.Başta merhum Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere, bu elim olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum."