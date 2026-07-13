Son Mühür- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesi'ne yönelik “Suç örgütü”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner,'Ben, sizlere mahcup olacak hiçbir şey yapmadım. Vicdanım rahat, alnım ak, başım dik'' mesajı vermişti.

Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP Genel Merkezi'nin Hüseyin Can Güner konusunda yeterli tepkiyi vermediğini düşünen Hurşit Güneş'ten dikkat çeken bir çağrı geldi.



CHP yönetimi aksiyon göstermeli...



''Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner CHP’li bir belediye başkanıdır. Öylesine ki, gençlik kollarımızdan gelmiştir'' hatırlatmasında bulunan Güneş,

''Onunla beraber 36 kişi hakkında soruşturma başlatılmış ve göz altına alınmışlardır. O halde CHP yönetiminin bir aksiyon göstermesi gerekir. Bu arkadaşlarımız sahipsiz kalmamalıdır'' çağrısında bulundu.



Hem Kılıçdaroğlu'na hem Özel'e seslendi...



''Mahkeme kararıyla göreve gelen Kılıçdaroğlu’nun bu gelişmeyi seyretmesi doğru değildir. Henüz CHP yönetimi hiç bir ciddi tepki göstermemiştir'' vurgusunda bulunan Hurşit Güneş,

''Böylesi bir aşamada bir önceki Kurultayda genel başkan seçilen ve halen “CHP’nin” TBMM Grup Başkanı Özgür Özel’in Adana ve Niğde gezisini iptal etmesi ve bir tepki geliştirmesi gerekirdi.

Çankaya simgesel açıdan çok önemli bir yerdir. CHP’nin otağıdır. Kurucusunun yattığı mekandır. Ana karargahının bulunduğu yerdir. Saymakla bitmez. Hiç bir partilimiz sahipsiz kalmamalıdır! Hiç olmazsa bu kez, tutuksuz yargılanmaları sağlanmalıdır'' mesajı verdi.



Müslim Sarı ne demişti?



CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Güner'in hakkında gözaltı kararı verildiğinin öğrenildiği dakikalarda,

''Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak, yargı süreçlerinin siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek, adil ve şeffaf biçimde yürütülmesi zorunludur'' sözleriyle süreci değerlendirmişti.



Özel Adana'dan seslenmişti...



Gözaltı haberini Adana ziyareti sırasında öğrenen Özel,

"Hüseyinimiz'e sırf benim evladım diye saldırıyorlar. Şunu bilin, ne yaparsanız yapın durmayacağım. Sinmeyeceğim. Teslim olmayacağım" diye seslenmişti.