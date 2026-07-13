Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda zehir tacirlerine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Son iki haftalık süreçte 73 ili kapsayacak şekilde düzenlenen operasyonlara 2 bin 670 ekip, 6 bin 675 personel, 17 hava aracı ve 34 narkotik dedektör köpeği katıldı. Baskınlar neticesinde yüksek miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, adli makamlara sevk edilen çok sayıda şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

Güvenlik güçlerinin eş zamanlı baskınlarında 985 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 639 bin 239 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 1780 şüpheliden 935'i mahkemece tutuklanırken, 224 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı; diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, gençlerin geleceğini ve toplumun güvenliğini tehdit eden zehir tacirlerine karşı yürütülen bu operasyonların ülkenin dört bir yanında kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde devam edeceği vurgulandı.