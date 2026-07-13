Son Mühür - Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Geçen hafta motorin fiyatlarında yaşanan artışın ardından bu kez benzinin litre fiyatının yükseleceği belirtiliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine litre başına 1,60 TL zam yapılması bekleniyor. Zamla birlikte benzin fiyatlarının pompada yeniden artacağı ifade ediliyor.

Motorine zam gelecek mi?

Motorin fiyatlarında ise şu an için herhangi bir zam ya da indirim öngörülmüyor. Motorine son olarak geçen hafta 5 liranın üzerinde fiyat artışı uygulanmış, bu zamla birlikte motorin ile benzin arasındaki fiyat farkı yaklaşık 7 liraya çıkmıştı. Benzine beklenen zam öncesinde İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 69,88 TL, benzinin litre fiyatı ise 62,90 TL seviyesinde bulunuyor.

Güncel akaryakıt fiyatları 13 Temmuz 2026

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 62.90 TL

Motorin litre fiyatı: 69.88 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 62.75 TL

Motorin litre fiyatı: 69.73 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 63.86 TL

Motorin litre fiyatı: 70.99 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 64.14 TL

Motorin litre fiyatı: 71.26 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL