Ortadoğu'daki gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan savaş süreci, İran'ın ABD'nin diğer ülkelerdeki üslerine ve İsrail'e yönelik misilleme saldırılarıyla başka bir boyut kazanmıştı. Bugün ise dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. İran’dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildi. Bu, 4. kez etkisiz hale getirilen mühimmat oldu. Bu gelişmenin ardından, ekonomist Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"Türkiye süreci akılcı, mantıksal ve doğru yönetiyor!"

Savaş sürecinde Türkiye'nin tutumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Demirtaş, "İran tarafından ülkemize yapılan (fırlatılan) saldırı NATO tarafından etkisiz hale getirilmiş. (Bu bizim açıklamamız, yani bu twitin altındaki BÜTÜN aleyhte açıklamalar Devlet açıklamasına ZIT olacaktır) Türk halkı akıllıdır. Nato desteği son anketlerde %60 üzerinde çıkmıştı. Bunun bir sebebi vardı. Şimdi o aklın haklılığını görüyoruz)

Türkiye (dış işleri bakanlığı, enerji bakanlığı, ekonomi bakanlığı başta olmak üzere) süreci inanılmaz şekilde:

1) Akılcı

2) Mantıksal,

3) Matematiksel olarak DOĞRU

şekilde yönetiyor. İnanılmaz zor zamanlardan geçiyoruz. Bir çok kişi yabancı basını takip etmediği için içinden geçilen ZORLU dönemin farkında değil. Allah Türkiye’yi korusun." dedi.

"Avrasyacı olanlar çok zor durumda!"

Açıklamalarına devam eden Demirtaş, "Doğu Perinçek ve taraftarlarına uyup AVRASYACI olanlar çok zor durumda. Türkiye ise:

1) 103 yıl önce kurulan CUMHURİYET,

2) Asır önce kurulan LAİK yönetim,

3) Taa II Mahmut sayesinde başlayan, ülkemin Kurucu ve EBEDİ lideri Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve taçlandırılan DEMOKRASİ kültürü,

4) Kilit bakanlıkların AKILCI davranışı (Burada Dış işleri Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığının AKILCI yönetimi asla görmezden gelinemez) sayesinde AYAKTA.

Romantikliğin, Hamaset edebiyatının, Hayalperestliğin, Hurafenin sırası değil. Bu VATANI sevenler benim ne demek istediğimi ÇOK iyi anlıyor. Cahiller ise her zamanki gibi önemsiz." ifadelerini kullandı.