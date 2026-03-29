Son Mühür- CHP'nin, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna tepki göstermek ve erken seçim talebini yinelemek amacıyla başlattığı mitingler serisinin 101. durağı Aydın’ın Kuşadası ilçesi oldu.

Kalabalığa hitap eden Özgür Özel, konuşmasının merkezine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun saf değiştirmesini ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e yönelik operasyonları aldı.

"Topuklu Efe değil, topuklayan efe!"

Özel, Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçiş sürecini "siyasi bir pazarlık" olarak nitelendirdi. Çerçioğlu’na yönelik "Topuklayan Efe" yakıştırmasını yapan Özel, şu iddialarda bulundu:

"Dünya kadar arkadaşımız haysiyetini koruyup zindanlara katlanırken, önüne bazı dekontlar konulanlar saf değiştirdi. Ya hapse atılacaktı ya da AK Parti’ye geçecekti.

Aydın’ın iradesini sattı, karşılığında aile şirketinin kurtarılmasını ve hakkındaki dosyaların kapatılmasını istedi."

Özel'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: "Aydın'da seçimleri yenileyelim"

Miting alanındaki vatandaşların Çerçioğlu’na yönelik sloganları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Özgür Özel, Aydın için sandık resti çekti.

Özel, "Ey Erdoğan! Madem Özlem’e çok güveniyorsun; AK Parti elinde, iktidar elinde. Gel Aydın’da seçimleri yenileyelim. Çıkar adayını karşımıza, kararı Aydın halkı versin. Hodri meydan!" ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu sessizliğini bozdu: "Hesabını yargı önünde verecek"

Özgür Özel’in söylemlerine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan yanıt gecikmedi. Sosyal medya ve basın yoluyla açıklama yapan Çerçioğlu, iddiaların asılsız olduğunu belirterek hukuki süreci başlattığını duyurarak paylaşımında,

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kuşadası’nda şahsıma ve aileme yönelik attığı mesnetsiz iftiraların hesabını yargı önünde soracağım. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verdi.