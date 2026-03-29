İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini artırmak ve sürücüleri hız kurallarına uymaya teşvik etmek amacıyla yeni bir dijital sistemi devreye aldı.

Radarlar artık haritada

“İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları” adı verilen sistem sayesinde, sürücüler güzergahları üzerindeki radar ve kontrol noktalarını anlık olarak takip edebilecek.

Veriler yarım saatte bir güncelleniyor

Dijital radar haritası, İçişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Sistemde yer alan veriler, sahadaki değişiklikleri yansıtacak şekilde yaklaşık 30 dakikada bir güncelleniyor. Böylece sürücüler, anlık denetim yoğunluğunu takip ederek daha bilinçli bir yolculuk planı yapabiliyor.

Kullanımı oldukça basit

Uygulamanın arayüzünde “Nereden” ve “Nereye” olmak üzere iki temel alan bulunuyor. Kullanıcılar, çıkış ve varış noktalarını girdikten sonra “Rota oluştur” seçeneğine tıklayarak güzergah üzerindeki tüm radar noktaları, hız koridorları ve güvenlik kontrol noktalarını harita üzerinde görebiliyor.

Tek rota üzerinde onlarca denetim noktası

Sistemin sunduğu verilere göre denetim sayıları rotaya göre değişiklik gösteriyor. Örneğin İstanbul Beyoğlu’ndan Ankara Altındağ’a oluşturulan bir rota üzerinde 3 radar noktası, 29 kontrol noktası ve 3 hız koridoru yer alıyor. Uygulama, her güzergah için bu tür sayısal verileri ayrı ayrı sunarak sürücüyü önceden bilgilendiriyor.