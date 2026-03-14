İzmir-Salihli arasında yolculuk yapmak isteyenler sefer saatlerini ve yolculuk süresini merak ediyor. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden (İzmir Otogar) kalkan otobüslerle yapılan yolculuk, normal yol ve hava şartlarında ortalama 1 saat 20 dakika sürüyor. Peki, izmir-Salihli sefer saatleri neler? İzmir Salihli arasında hangi firmalar hizmet veriyor? İşte ayrıntılar...

İZMİR - SALİHLİ OTOBÜS SEFER SAATLERİ VE FİRMALAR (2026)

İzmir - Salihli hattında en aktif hizmet veren firma, günde yaklaşık 19 sefer düzenleyen Salihli Güven Turizm olarak öne çıkıyor. Bu firmayı günde ortalama 6 seferle Buzlu Turizm takip ediyor. Ayrıca Alaşehir Sarıkız Turizm, Isparta Petrol, Varan Turizm ve Kamil Koç gibi ulusal firmaların da bölgeden geçen transit seferleri bulunuyor.

Mart 2026 itibarıyla otogardan kalkan otobüslerin öne çıkan bazı sefer saatleri ise şöyle sıralanıyor:

Sabah ve Öğle Öncesi Seferleri: 01.00, 07.30, 08.00, 08.25, 09.15

Öğleden Sonra ve Akşam Seferleri: 16.00, 21.15

Otobüs firmaları yolcu talebine göre saatlerde anlık değişiklikler yapabildiği için, bilet almadan önce ilgili firmaların peron saatlerinin teyit edilmesi öneriliyor.

İZMİR - SALİHLİ OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

Yolcuların seyahat öncesi en çok merak ettiği bir diğer konu ise bilet fiyatları. 2026 yılı güncel verilerine göre İzmir'den Salihli'ye kesilen otobüs bileti fiyatları, tercih edilen firmaya ve otobüsün donanımına (2+1, 2+2 koltuk düzeni vb.) göre ortalama 210 TL ile 300 TL arasında değişiyor.

OTOBÜSE ALTERNATİF: İZMİR - SALİHLİ TREN SEFERLERİ

Karayolu yolculuğuna alternatif arayanlar için demiryolu ulaşımı da oldukça konforlu bir seçenek sunuyor. TCDD Bölgesel Trenleri ile İzmir'den Salihli'ye manzaralı bir yolculuk yapmak mümkün. Bölgesel tren seferleri, otobüse kıyasla biraz daha uzun sürerek tahmini 2 saat 45 dakikada tamamlanıyor.