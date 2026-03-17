Son Mühür/Merve Turan- Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, Akın Gürlek'in mal varlığı üzerinden sert eleştiriler yöneltti. Özel, “19 yıllık maaşıyla 190 yılda alamayacağı kadar gayrimenkul almış” sözleriyle söz konusu durumu kamuoyu gündemine taşıdı.

“Siyasi tartışma mı, hukuki süreç mi?”

Basın toplantısının ardından Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer'e konuşan Özel, yöneltilen sorulara da yanıt verdi. Kamuoyunda tartışılan sürecin niteliğine ilişkin gelen, “Kamuoyu iki şeyi merak ediyor: Bu bir siyasi tartışma mı başlatıyor, yoksa hukuki bir süreci mi?” sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Özel, mevcut koşullarda hukuki sürecin başlatılmasının mümkün olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Burada benim hukuki süreç başlatmam imkan dahilinde değil. Çünkü kendisi şu an bakan olduğu için hukuki sürecin başlaması için 400 milletvekiline ihtiyaç var. Yargılanacağı yer belli. Ama günü gelince orada atacak adımlarımız elbette olur ama iktidar olmamız lazım. Bugüne kadar ben hukuki süreç başlatılsın diye HSK'ya başvurdum. HSK başlatmadı hukuki süreci. O yüzden bu siyasi olarak söylüyoruz, milletin hafızasına emanet ediyoruz. Gelecekteki bir yargılamaya iddianame olarak bunu sunuyoruz. Ama bunun dışında yani varıp da bunu görüp AK Parti'de bir vicdan harekete geçer, 'biz bunu taşıyamayız, bu ne demek' der de onun üstünden AK Parti ne bileyim, hani olmaz da paralel evrende, ya biz bunları bilmiyorduk, bir araştıralım derler, izah et derler, izah edemeyince görevden alırlar, mahkemeye verirler. Bilmem ne o ayrı bir mevzu. Ama şu anda milletimize söylüyoruz, bu davanın savcısı da, hakimi de, karar vericisi de millet olacak. Sonra dava öbür tarafta tekrar görülecek.”